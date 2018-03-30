 В Латвии утвержден перевод обучения в русских школах на латышский язык | Новости из Германии о Европе | DW | 02.04.2018
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Европа

В Латвии утвержден перевод обучения в русских школах на латышский язык

Полностью переход на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года. Президент Латвии Вейонис считает, что обучение на государственном языке позволит создать более сплоченное общество в Латвии.

Протест сторонников сохранения русских школ в Латвии

Протест сторонников сохранения русских школ в Латвии

Президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону об образовании о постепенном переводе школ национальных меньшинств на обучение на латышском языке."Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит одинаковые возможности для всей молодежи получить качественное образование и построить свою жизнь в Латвии, чтобы здесь учиться и работать. Это создаст более сплоченное общество и сильное государство", - говорится в сообщении пресс-службы президента, обнародованном в понедельник, 2 апреля.

Контекст

Немецкие газеты комментируют провал референдума в Латвии о признании русского языка вторым государственным. Из-за резких высказываний Путина в адрес стран Балтии латыши ищут защиту в НАТО и Евросоюзе. (20.02.2012)

В документе подчеркивается, что дети по-прежнему будут иметь возможность изучать предметы по культуре и идентичности нацменьшинств, культивировать свои корни и диверсифицировать свою личность, а также изучать значительную часть предметов в начальной школе на родном языке.

Недовольство России

Перевод на обучение на латышском будет осуществляться постепенно с 2019-20 учебного года и полностью завершится к 1 сентября 2021 года. Ранее МИД России раскритиковал принятый в Латвии закон об образовании, предупредив, что он еще более осложнит двусторонние отношения между Россией и Латвией.

И. о. советника президента Латвии по связям с прессой Кристине Клявиниеце заявила, что Латвия не будет комментировать это заявление Москвы. Эти заявления может комментировать только сама Россия, отметила она.

Согласно статистическим данным за 2017 год, доля русских в Латвии составляет 25,4 процента населения страны.

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