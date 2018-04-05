В Латвии спорят о переводе русских школ на обучение на латышском языке

Подписание 2 апреля президентом Латвии Раймондсом Вейонисом ранее одобренного Сеймом закона, который предусматривает постепенный перевод школ национальных меньшинств на обучение на латышском языке, вызвало бурные дискуссии в латышском обществе. Многие родители, представляющие русскоязычную общину, весьма негативно оценивают утвержденную реформу образования. 4 апреля в Риге прошел "Марш рассерженных родителей", в котором приняло участие около 1000 человек. В чем суть проблемы, и каковы основные аргументы сторон, выясняла DW.

С 2021 года - только на латышском языке

Утвержденная Сеймом и одобренная президентом реформа учебных заведений нацменьшинств стартует в Латвии в сентябре 2019 года. В стране, в которой, по данным за 2017 год, доля русских составляет 25,4 процента, сейчас действуют около сотни школ, где обучение идет на русском и латышском языках (билингвальные школы).

Раймондс Вейонис

Суть принятой реформы состоит в том, чтобы к 1 сентября 2021 года полностью перевести на латышский язык обучение во всех школах нацменьшинств. На русском языке будут преподаваться только предметы, связанные с родным языком: русский язык и литература.

"Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит одинаковые возможности для всей молодежи получить качественное образование и построить свою жизнь в Латвии, чтобы здесь учиться и работать. Это создаст более сплоченное общество и сильное государство", - так пресс-служба президента Латвии Вейониса аргументирует необходимость реформы.

Русскоязычные родители настроены критически

Эти доводы, судя по всему, не убеждают Константина Чекушина, члена правления "Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке", председателя совета школы и отца двух дочек. Он негативно относится к реформе и указывает на ее "очевидную политическую подоплеку" - 6 октября в Латвии пройдут парламентские выборы.

В данный момент основная проблема в системе образовании Лавтии - вовсе не изучение латышского языка (все выпускники сдают централизованный экзамен по этому предмету), а отсутствие у школ достаточной автономии, чрезмерный контроль и бюрократизация, уверен Чекушин. Сейчас, по его словам, готовится иск в Конституционный суд Латвии о признании реформы неконституционной, и если это не поможет, то следующим шагом будет обращение в Европейский суд по правам человека.

Акция протеста сторонников сохранения русских школ в Латвии (фото из архива)

Общественный активист из Риги Дэги Караев воспитывает двоих сыновей - один учится в третьем классе, второй готовится пойти в детский сад. В интервью DW Караев указал на следующие недостатки реформы: "Русскоязычный учитель будет разговаривать с русскоязычным учеником на плохом латышском языке. В итоге, сократится словарный запас, а понимание предмета учениками окажется затрудненным".

У другой собеседницы DW, юриста и депутата Юрмальской городской думы Елизаветы Кривцовой, двое маленьких детей, которые через несколько лет пойдут в школу. По мнению Кривцовой, реформа приведет к снижению качества образования: тем детям, которым языки даются с большим трудом, учиться станет сложнее, исчезнет сам смысл билингвального образования для школ национальных меньшинств, оно фактически станет второсортным.

Эксперты указывают на недостатки языковой реформы

По выражению директора рижской Ринужской средней школы (800 детей, 85 учителей) Дениса Клюкина, в основе языковой реформы в школах нацменьшинств лежит правильная идея, но она осуществляется методами, не оправданными как педагогически, так и организационно. Все это происходит вкупе с целым рядом других нововведений: переходом к образованию с 6 лет, введением новых стандартов образования и реформы сети школ, то есть школы не знают, что будет через год по целому ряду направлений, констатирует Клюкин.

Борис Цилевич, правозащитник и депутат Сейма от Социал-демократической партии "Согласие", удивляется тому, что менее чем за год до очередных парламентских выборов Минобразования вдруг заявило, что билингвальная система не работает и ее надо менять. "По сути, это планомерное сворачивание образования для нацменьшинств, которое еще недавно считалось очень хорошим и эффективным", - говорит Цилевич. И добавляет, что рассматривать русский язык лишь как "язык потенциального противника" - стрелять себе в ногу.

"Вместо того, чтобы выдавливать русский из системы образования, надо формировать свое, латвийское русскоязычное пространство. Если наше государство отказывается от разработки стандартов, содержания образования, подготовки учебников на русском, то этот вакуум заполнит соседнее государство", - предупреждает Цилевич. По его словам, наивно было бы надеяться, что в Кремле не воспользуются этой ситуацией в своих целях.

Латвию до сих пор разделяет языковой вопрос

Известный латышский политический обозреватель Отто Озолс, напротив, считает, что реформа является необходимой: "Общество в Латвии до сих пор разделено на латышско- и русскоговорящих, мы как будто живем в одной стране, но на двух разных планетах. Русскоговорящие закрываются в языковых гетто, самая главная причина этого - языковой барьер".

Без знания латышского языка интегрироваться почти невозможно, этот круг можно разорвать только при помощи полного образования на государственном языке, подчеркивает Озолс. И обращает внимание на то, что останутся уроки русского языка и литературы. "Политики будут накалять страсти, но в целом все будет хорошо. Новое поколение русских будет лучше знать государственный язык, не будет проблем с трудоустройством", - подвел итог Озолс.

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