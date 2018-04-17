 В Коломне задержаны участники протеста против свалки | Новости из Германии о России | DW | 19.04.2018
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Россия

В Коломне задержаны участники протеста против свалки

В Коломне задержаны восемь человек, которые пытались остановить машины с мусором из других районов Московской области. Глава Коломенского горокруга рассказал о ввозе отходов из Домодедово.

Мусорный полигон в Коломне

Мусорный полигон в Коломне

В Коломне задержаны восемь участников акции против перенаполнения полигона твердых бытовых отходов (ТБО) "Воловичи". Один из задержанных, активист Вячеслав Егоров, написал на своей странице в Facebook в четверг, 19 апреля, что им предъявлены обвинения по статье 20.2 КоАП "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". "Остановили машину, на которой я ехал, и попросили проследовать с полицией", - сообщил Егоров.

В интервью радиостанции "Эхо Москвы" он рассказал , что задержания начались около 12.00-13.00 мск, когда активисты хотели остановить "первые машины с областным мусором". "Поставили регулировщика на дороге, который просил людей освободить проезжую часть. Соответственно, тех, кто находился на проезжей части, их задерживали", - пояснил Егоров. По его словам, после задержаний сотрудники ДПС перестали пускать на полигон мусоровозы.

Другая местная активистка, Ирина Налетова, рассказала телеканалу "Дождь", что в акции протеста приняли участие около 70 человек. "Сегодня 26 день нашего противостояния. Была просто попытка чужого мусора проехать, и люди не пропустили", - сообщила Налетова.

Мусор из Домодедово

Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев заявил в интервью порталу Kolomna-spravka.ru, что принято решение "частично" направлять на полигон "Воловичи" мусор с территории городского округа Домодедово, где собственные площадки переполнены. "Есть договоренности, что ввозимые объемы не приведут к превышению расчетной загрузки полигона "Воловичи", - заверил Лебедев.

Контекст

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Еще недавно бытовые отходы просто свозили на свалки или сжигали. Затем немцы стали сортировать мусор, а промышленность - его перерабатывать. Так возник прибыльный бизнес. (14.04.2018)

Жители Коломны начали протесты 25 марта, жалуясь на превышение объема мусора на полигоне "Воловичи" и другие нарушения, например, отсутствие грунта между слоями отходов. Через несколько дней глава полигона Владимир Плясунов уволился по собственному желанию.

14 апреля митинги против мусорных полигонов прошли в Коломне и других городах Московской области - Балашихе, Волоколамске, Дмитрове, Клину, Красноармейске, Сергиевом Посаде, Серпухове и Шатуре. В Волоколамске протесты против мусорного полигона "Ядрово" длятся уже несколько недель.

Ранее более 500 жителей Волоколамска, из них более 400 детей, обратились за медицинской помощью с жалобами, которые они связывают с выбросами газа на свалке "Ядрово". Жителям города начали выдавать респираторы и маски.

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    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 12:04

Свалка в Коломне: как активисты борются с мусорным "экспортом" из Москвы

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Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

Больше месяца жители подмосковного Волоколамска борются с разросшимся мусорным полигоном в паре километров от города, а власти - с протестами горожан и их неверием в то, что в свалка безопасна. Об этом галерея DW. (26.03.2018)  

Ссылки в интернете

Facebook коломенского активиста Вячеслава Егорова

Комментарий главы Коломенского городского округа порталу Kolomna-spravka.ru

Аудио- и видеофайлы по теме

Свалка в Коломне: как активисты борются с мусорным "экспортом" из Москвы  

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