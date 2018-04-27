 В Китае мужчина зарезал семерых школьников | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.04.2018
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Мир

В Китае мужчина зарезал семерых школьников

Еще 12 учащихся получили ранения. Нападавший, ранее учившийся в этой школе, назвал мотивом ненависть к школьникам.

Symbolbild Mord Ehrenmord Messer (bilderbox)

В уезде Мичжи в китайской провинции Шэньси 28-летний мужчина с ножом напал на учеников средней школы, в результате семь учащихся погибли и еще 12 получили ранения, сообщает в пятницу, 27 апреля, агентство dpa. Нападение произошло после окончания занятий. Раненым подросткам оказали медицинскую помощь.

Контекст

По данным Следственного комитета, два школьника подрались, применив ножи. Местные СМИ сообщают о нападении двух старшеклассников. Двое пострадавших - в реанимации. (15.01.2018)

Нападавший, ранее учившийся в этой школе нападавший, задержан. Своим мотивом он назвал ненависть к учащимся. Кроме того, мужчина сообщил, что во время учебы подвергался моббингу со стороны одноклассников.

В Китае запрещено владеть оружием, тем не менее, там часто совершаются нападения с использованием ножей, отмечает агентство. Так, в феврале нынешнего года в результате подобной атаки в торговом центре пострадали 12 человек, одна женщина погибла. В июле 2017 года при нападении в супермаркете на юге Китая погибли два человека, еще 9 были ранены.

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  • Maha Nakhon в Бангкоке

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    Interlace представляет собой гигантский микрорайон для людей с низкими доходами, построенный на окраине Сингапура. 31 здание. Соединены постройки друг с другом довольно причудливым образом, образуя оригинальный жилой массив. Цены здесь существенно отличаются от арендной платы в городе, который считается одним из самых дорогих в мире.

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    Единственный провал

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    Автор: Айгуль Чисмециоглу, Ефим Шуман


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"Придворный архитектор Китая": Оле Шеерен - немец, застраивающий Азию

Небоскребы, построенные по проектам немецкого архитектора Оле Шеерена (Ole Scheeren), словно бы неподвластны законам тяготения. Эти здания отмечены множеством призов и вызывают много споров. (16.12.2013)  

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Ножевая атака в центре Лондона  

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