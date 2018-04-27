В Китае мужчина зарезал семерых школьников

В уезде Мичжи в китайской провинции Шэньси 28-летний мужчина с ножом напал на учеников средней школы, в результате семь учащихся погибли и еще 12 получили ранения, сообщает в пятницу, 27 апреля, агентство dpa. Нападение произошло после окончания занятий. Раненым подросткам оказали медицинскую помощь.

Нападавший, ранее учившийся в этой школе нападавший, задержан. Своим мотивом он назвал ненависть к учащимся. Кроме того, мужчина сообщил, что во время учебы подвергался моббингу со стороны одноклассников.

В Китае запрещено владеть оружием, тем не менее, там часто совершаются нападения с использованием ножей, отмечает агентство. Так, в феврале нынешнего года в результате подобной атаки в торговом центре пострадали 12 человек, одна женщина погибла. В июле 2017 года при нападении в супермаркете на юге Китая погибли два человека, еще 9 были ранены.

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