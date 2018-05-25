В Киеве отменили тревогу из-за угрозы минирования станций метро

В киевскую полицию поступил анонимный звонок о минировании станций "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра".
После проверки сообщений о минировании киевский метрополитен возобновил работу. Станции "открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - сообщило руководство метрополитена в субботу, 26 мая, на странице в Facebook.
По данным киевской полиции, около 14:20 мск по телефону 102 позвонил неизвестный мужчина и сообщил о минировании станций "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра". Полицейские эвакуировали пассажиров и персонал, а также провели тщательный осмотр территории указанных станций.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан.
Вечером в субботу в украинской столице пройдет финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между "Ливерпулем" и мадридским "Реалом".
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