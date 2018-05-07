 В Киеве не ждут эскалации конфликта в Донбассе после инаугурации Путина | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 07.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

В Киеве не ждут эскалации конфликта в Донбассе после инаугурации Путина

Начало четвертого президентского срока Владимира Путина не приведет к обострению обстановки в Донбассе, считают украинские эксперты. Но не исключают, что это может случиться позже.

Петр Порошенко и Владимир Путин (справа) - фото из архива

Петр Порошенко и Владимир Путин (справа) - фото из архива

Начало нового шестилетнего президентского срока Владимира Путина не сулит Украине больших перспектив, считает большинство украинских политиков и политологов. Они уверены, что ужесточение действий России и обострение из-за этого ситуации в Донбассе сдерживают только западные санкции против Москвы и сокращение экономических и военных ресурсов РФ. Лишь немногие эксперты верят в желание Кремля найти с украинскими властями компромисс и завершить конфликт на востоке Украины.

Факторы сдерживания России

Большинство опрошенных украинских политиков и экспертов отказались давать прогноз развития ситуации на весь шестилетний период правления Владимира Путина из-за, как они считают, непредсказуемости поведения как самого президента РФ, так и всей российской правящей верхушки.

Петр Порошенко и Владимир Путин

Петр Порошенко и Владимир Путин (фото из архива)

Так, директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов в интервью DW предположил, что в ближайшие месяцы Москва будет занята "перевариванием дипломатических скандалов и расширения западных санкций в отношении российских олигархов". По этой причине у Кремля пока нет четкой концепции, стоит ли и далее обострять отношения с Западом и повышать активность в различных локальных и региональных конфликтах, считает Толстов

Другими факторами, сдерживающими, как он выразился, российскую агрессию, станут неизбежные перестановки в вертикали власти и проведение в РФ чемпионата мира по футболу. "В то же время нет никаких оснований считать, что Москва пойдет на уступки по проблеме миротворческой миссии ООН в Донбассе. Таким образом, консервация военного конфликта низкой степени интенсивности в Донбассе на полгода совершенно очевидна, и, скорее всего, она продлится до завершения президентских выборов в Украине весной 2019 года", - предположил Тостов.

Возможности Путина для маневра

В отличие от него, киевский политолог Виктор Небоженко считает, что начало нового президентского срока Владимира Путина открывает для него возможность маневра. Но при этом у Путина остается проблема, как сохранить лицо. "Для северокорейского диктатора Ким Чен Ына это было не меньшей проблемой, но он нашел путь ее решения. Так же и Путин, я думаю, будет искать выход из украинской авантюры и, прежде всего, из Донбасса", - сказал Небоженко в интервью DW.

Украинские военные в Донбассе

Украинские военные в Донбассе (фото из архива)

Он не исключил, что часть российского генералитета толкает Путина на продолжение военного конфликта, но в Кремле понимают, что ресурсы для этого ограничены. "Недавнее заявление Путина о том, что для модернизации армии нужно не менее четырех лет, в переводе с дипломатического языка означает, что в ближайшие четыре года не будет никакого наступления", - полагает эксперт.

Сурков и стратегияРоссии в отношении Украины

В отличие от Небоженко, депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко не видит никаких серьезных намерений Кремля в отношении миротворческой миссии в Донбассе или поиска каких-либо путей примирения с Украиной. Депутат уверен, что в России еще нет структуры или какой-либо группы людей, которые бы отвечали за разработку политики в отношении Украины. "Ответственный за переговоры по линии Украина-Россия Владислав Сурков фактически на сегодня является "сбитым летчиком", - говорит Денисенко. По его наблюдениям, последний год в России прошел под знаком "передачи дел Украины" от Федеральной службы безопасности (ФСБ) к Службе внешней разведки России (СВР).

Контекст

Начавшаяся на востоке Украины в 2014 году военная операция меняет формат, становясь Операцией объединенных сил. Чем она будет отличаться от того, что было до этого, объясняет DW. (30.04.2018)

30 апреля антитеррористическая операция в Донбассе превращается в Операцию объединенных сил. Журналист Сергей Руденко о том, что это означает для Украины. (30.04.2018)

Украинский политик и бизнесмен Виктор Медведчук рассказал Жанне Немцовой о переговорах с Путиным по Донбассу и о том, почему он не считает Россию стороной конфликта. (18.04.2018)

Президент Украины убедил канцлера Германии в политической подоплеке проекта "Северный поток-2" и заручился поддержкой Берлина своего видения мандата "голубых касок" в Донбассе. (10.04.2018)

Несмотря на серьезные трудности, у армии ФРГ есть потенциал для участия еще и в миссии "голубых касок" в Донбассе. DW - о ежегодном отчете уполномоченного бундестага по делам военнослужащих бундесвера. (20.02.2018)

"В результате, нет никакой четкой стратегии по Украине, а есть отдельные люди, которые лоббируют свои личные, прежде всего, экономические интересы. Поэтому высока вероятность того, что развития военного конфликта не будет, но будут попытки создания точечных конфликтов в отдельных регионах Украины в ходе президентской избирательной компании", - отметил Денисенко.

Миротворцы ООН и призрачная надежда на компромисс

Тлеющий военный конфликт в Донбассе останется без существенных изменений из-за невозможности России начать наступление по причине стремительно тающих ресурсов, считает эксперт аналитической группы Geostrategy Владимир Денисюк.

По его мнению, инаугурация Путина - это "празднование краха российской внешней политики", которая привела к тому, что давление на страну оказывается со всех сторон. "Мы ждем введения миротворческой миссии в Донбассе уже несколько лет, но этому противостоит циничный подход России, которая хочет разместить миротворцев только на линии разграничения", - указал Денисюк.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, со своей стороны, предостерег киевские власти от ожиданий того, что все проблемы в отношениях с Кремлем будут решены за счет усиления антироссийских санкций Запада. "Эти мечты закрывают дорогу механизмам реального компромисса. Я считаю, что Россия по-прежнему заинтересована в том, чтобы Донбасс вернулся в Украину", - заявил Погребинский.

По его мнению, Владимир Путин дождется окончания чемпионата мира по футболу и после этого начнет "активные действия" в Донбассе. Представления о том, что чем хуже отношения России с Западом, тем лучше для Украины - ошибочны, уверен Погребинский. "Если Путина и далее будут загонять в тупик, партия войны в России получит больше возможностей влиять на управленческие решения, чем сегодня", - подвел итог Михаил Погребинский.

Смотрите также:

  • Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Прошитые пулями

    Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.

  • Разрушенные дома в районе аэропорта Донецка

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Брошенные дома

    Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.

  • Полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Аварийный ремонт

    Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.

  • Мучжина курит возле его разбитого дома

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Оставаться или бежать?

    На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.

  • Разрушенная станция по очистке питьевой воды

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Пришла зима

    В ходе боев в Донбассе были разрушены не только жилые дома, пострадали также и объекты жизнеобеспечения. Как, например, эта станция по очистке питьевой воды. Системы водо-, электро- и газоснабжения в регионе все сложнее поддерживать в работоспособном состоянии.

  • Мама и дочка за столом в комнате в общежитии

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Жизнь на чемоданах

    Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях.

    Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов


Смотреть видео 27:22

Виктор Медведчук в "Немцова.Интервью": Я использую личные отношения с Путиным в интересах Украины

Контекст

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

Более трех лет на востоке Украины длится военное противостояние, унесшее жизни уже около 10 000 человек. Но мировая общественность его почти не замечает. О следах этого конфликта и его жертвах - галерея DW. (25.12.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Виктор Медведчук в "Немцова.Интервью": Я использую личные отношения с Путиным в интересах Украины  

Готов ли немецкий бундесвер к миротворческой миссии в Донбассе  

Спецпредставитель Госдепа США по Украине в "Немцова.Интервью": Санкции против РФ пока не сработали  

Самые читаемые сегодня

Лица протеста на митингах "Он нам не царь" (фотогалерея)  

Смогут ли "Авиалинии Антонова" решить проблему авиаперевозок для НАТО?  

Как показать россиянам, что они не в кольце врагов?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно