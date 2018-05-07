В Киеве не ждут эскалации конфликта в Донбассе после инаугурации Путина

Начало нового шестилетнего президентского срока Владимира Путина не сулит Украине больших перспектив, считает большинство украинских политиков и политологов. Они уверены, что ужесточение действий России и обострение из-за этого ситуации в Донбассе сдерживают только западные санкции против Москвы и сокращение экономических и военных ресурсов РФ. Лишь немногие эксперты верят в желание Кремля найти с украинскими властями компромисс и завершить конфликт на востоке Украины.

Факторы сдерживания России

Большинство опрошенных украинских политиков и экспертов отказались давать прогноз развития ситуации на весь шестилетний период правления Владимира Путина из-за, как они считают, непредсказуемости поведения как самого президента РФ, так и всей российской правящей верхушки.

Петр Порошенко и Владимир Путин (фото из архива)

Так, директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов в интервью DW предположил, что в ближайшие месяцы Москва будет занята "перевариванием дипломатических скандалов и расширения западных санкций в отношении российских олигархов". По этой причине у Кремля пока нет четкой концепции, стоит ли и далее обострять отношения с Западом и повышать активность в различных локальных и региональных конфликтах, считает Толстов

Другими факторами, сдерживающими, как он выразился, российскую агрессию, станут неизбежные перестановки в вертикали власти и проведение в РФ чемпионата мира по футболу. "В то же время нет никаких оснований считать, что Москва пойдет на уступки по проблеме миротворческой миссии ООН в Донбассе. Таким образом, консервация военного конфликта низкой степени интенсивности в Донбассе на полгода совершенно очевидна, и, скорее всего, она продлится до завершения президентских выборов в Украине весной 2019 года", - предположил Тостов.

Возможности Путина для маневра

В отличие от него, киевский политолог Виктор Небоженко считает, что начало нового президентского срока Владимира Путина открывает для него возможность маневра. Но при этом у Путина остается проблема, как сохранить лицо. "Для северокорейского диктатора Ким Чен Ына это было не меньшей проблемой, но он нашел путь ее решения. Так же и Путин, я думаю, будет искать выход из украинской авантюры и, прежде всего, из Донбасса", - сказал Небоженко в интервью DW.

Украинские военные в Донбассе (фото из архива)

Он не исключил, что часть российского генералитета толкает Путина на продолжение военного конфликта, но в Кремле понимают, что ресурсы для этого ограничены. "Недавнее заявление Путина о том, что для модернизации армии нужно не менее четырех лет, в переводе с дипломатического языка означает, что в ближайшие четыре года не будет никакого наступления", - полагает эксперт.

Сурков и стратегияРоссии в отношении Украины

В отличие от Небоженко, депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко не видит никаких серьезных намерений Кремля в отношении миротворческой миссии в Донбассе или поиска каких-либо путей примирения с Украиной. Депутат уверен, что в России еще нет структуры или какой-либо группы людей, которые бы отвечали за разработку политики в отношении Украины. "Ответственный за переговоры по линии Украина-Россия Владислав Сурков фактически на сегодня является "сбитым летчиком", - говорит Денисенко. По его наблюдениям, последний год в России прошел под знаком "передачи дел Украины" от Федеральной службы безопасности (ФСБ) к Службе внешней разведки России (СВР).

"В результате, нет никакой четкой стратегии по Украине, а есть отдельные люди, которые лоббируют свои личные, прежде всего, экономические интересы. Поэтому высока вероятность того, что развития военного конфликта не будет, но будут попытки создания точечных конфликтов в отдельных регионах Украины в ходе президентской избирательной компании", - отметил Денисенко.

Миротворцы ООН и призрачная надежда на компромисс

Тлеющий военный конфликт в Донбассе останется без существенных изменений из-за невозможности России начать наступление по причине стремительно тающих ресурсов, считает эксперт аналитической группы Geostrategy Владимир Денисюк.

По его мнению, инаугурация Путина - это "празднование краха российской внешней политики", которая привела к тому, что давление на страну оказывается со всех сторон. "Мы ждем введения миротворческой миссии в Донбассе уже несколько лет, но этому противостоит циничный подход России, которая хочет разместить миротворцев только на линии разграничения", - указал Денисюк.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, со своей стороны, предостерег киевские власти от ожиданий того, что все проблемы в отношениях с Кремлем будут решены за счет усиления антироссийских санкций Запада. "Эти мечты закрывают дорогу механизмам реального компромисса. Я считаю, что Россия по-прежнему заинтересована в том, чтобы Донбасс вернулся в Украину", - заявил Погребинский.

По его мнению, Владимир Путин дождется окончания чемпионата мира по футболу и после этого начнет "активные действия" в Донбассе. Представления о том, что чем хуже отношения России с Западом, тем лучше для Украины - ошибочны, уверен Погребинский. "Если Путина и далее будут загонять в тупик, партия войны в России получит больше возможностей влиять на управленческие решения, чем сегодня", - подвел итог Михаил Погребинский.

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