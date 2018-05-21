В Киеве заклеили логотипы "Газпрома" на плакатах финала Лиги чемпионов УЕФА

В Киеве начали заклеивать логотипы компании "Газпром" на плакатах с рекламой финального матча Лиги чемпионов УЕФА, который состоится в украинской столице 26 мая. Об этом во вторник, 22 мая, сообщил в соцсети Facebook представитель киевской городской администрации Андрей Мирошниченко.

На размещенных им фотографиях видно, что на одном из баннеров логотип "Газпрома" заклеен черной лентой, на другом - синим полотном. По словам Мирошниченко, решение согласовано с руководством УЕФА и принято, чтобы избежать "массовых акций сопротивления, актов вандализма и граффити-шоу".

Реклама останется на стадионе и в телетрансляции

УЕФА согласился с позицией киевских властей о "невозможности использования логотипов "Газпрома" даже в качестве информации о партнерах Лиги чемпионов", указал Мирошниченко далее. Он также сообщил, что в настоящее время готовятся новые баннеры.

О решении убрать рекламу "Газпрома" с улиц Киева накануне и в день финала Лиги чемпионов УЕФА власти Киева сообщили еще несколько дней назад. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил эту информацию и отметил, что уличная реклама "не добавляет ценности бренду". При этом реклама "Газпрома" останется в телетрансляции, а также на рекламных щитах на поле, указал он.

Российский концерн "Газпром" - один из восьми официальных спонсоров Лиги чемпионов УЕФА. В финале Лиги чемпионов встретятся "Ливерпуль" и мадридский "Реал".

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