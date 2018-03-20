В Кении умер последний в мире самец северного белого носорога | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.03.2018

В Кении в понедельник, 19 марта, усыпили последнего в мире самца северного белого носорога. Как сообщают сотрудники природного заповедника Ol Pejeta.Conservancy, где содержалось животное, в последнее время их подопечный, которому в пересчете на человеческий возраст было около 90 лет, страдал от острой формы артрита и большую часть времени вынужден был проводить лежа.

Основная забота ветеринаров заключалась в том, чтобы Судан - такую кличку дали животному в неволе - оставил многочисленное потомство. К сожалению, все усилия ученых оказались безрезультатны в силу почтенного возраста носорога. После его кончины на планете остались лишь две особи данного подвида - обе женского пола.

Романтическое свидание с носорогом?

В апреле 2017 года для Судана даже был создан профиль в приложении для романтических знакомств Tinder, где его назвали "самым завидным холостяком в мире". Инициатива была призвана привлечь внимание к проблеме выживания этих животных.

В 2008 году браконьеры, торговавшие ценными рогами носорогов, убили последних особей северного подвида белого носорога, живших в дикой природе. В настоящее время ученые США и Великобритании пытаются сохранить их гены, используя для этих целей клетки кожи и эмбрионы их близких родственников - южных белых носорогов. Получившееся потомство будет иметь генетические признаки двух подвидов.

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