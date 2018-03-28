 В Кемерово начали хоронить жертв пожара в ТЦ ″Зимняя вишня″ | Новости из Германии о России | DW | 28.03.2018
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Россия

В Кемерово начали хоронить жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

В Кемерово прошли первые похороны погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Корреспондент DW побывал на траурных церемониях.

На кладбище в Кемерово

На кладбище в Кемерово

На пятом городском кладбище в Кемерово в среду, 28 марта, похоронили семь первых жертв ужасающего пожара, унесшего жизни 64 человек. Прошли три траурные церемонии - по числу семей, прощавшихся со своими близкими; все три семьи потеряли сразу по нескольку родственников. Всего же на нескольких городских кладбищах похоронили 22 человека.

На панихиды пришло много людей, траурные процессии растянулись на километры. Люди несли цветы и мягкие игрушки, ведь большинство из погибших - дети. Принесли на кладбище и венки от кемеровского губернатора, однако никто из представителей властей на похороны не явился.

Контекст

Находящийся в Кемерово специальный корреспондент DW Михаил Комадовский рассказывает об атмосфере в городе после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", унесшего жизни 64 человек. (27.03.2018)

Страшная трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово унесла десятки жизней. Описать ее нельзя, можно только выразить соболезнования родным и близким погибших, считает Сергей Елкин. (26.03.2018)

Многие жители города, с которыми говорил на улицах корреспондент DW, отказывались открыто высказывать свое отношение к действиям властей. На площади Советов, располагающейся возле зданий городской и областной администрации, где накануне прошел стихийный митинг, в среду уже ничего не происходило - она была оцеплена ОМОНом, и граждан на нее просто не пускали.

Выражая недоверие официальной информации, касающейся трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", некоторые горожане отмечают и то, что в интернет-публикациях появляется много непроверенных сведений. В первую очередь это касается числа жертв пожара. Официальным данным - 64 погибших - некоторые жители города не верят, считая что людей погибло больше.

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  • Russland Kemerowo - Brand in Einkaufszentrum (Imago/TASS/Russian Emergency Situations Ministry)

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    Тушение пожара продолжалось до поздней ночи

    На место происшествия прибыли десятки машин пожарной и специальной техники. Потушить пожар удалось однако только поздно ночью. В некоторые помещения из-за неустойчивых конструкций и высокой температуры пожарным до ночи попасть не удалось. Из-за опасения обрушения здания были эвакуированы люди из соседних домов.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Более 60 погибших

    По последним данным, жертвами пожара стали более 60 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. В здании было много детей. В дни весенних каникул в торгово-развлекательном центре объявили акцию "Проведи веселые каникулы". В абонемент дневного пребывания входили завтраки и обеды, посещение активити-парка, мастер-классы для детей, боулинг и бассейн, кино и каток.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/AP Photo/Russian Ministry for Emergency Situations)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Возможные причины пожара

    Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов назвал одной из вероятных причин возгорания неосторожное обращение с огнем в игровой комнате. Предполагается, что у одного из детей была зажигалка - из-за нее загорелся поролон, огонь быстро распространился на все здание. Однако специалисты не исключают и того, что пожар возник из-за нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в ТЦ.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Очаг возгорания пока не установлен

    Между тем прибывший на место трагедии глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что очаг возгорания установить еще не удалось. О причинах произошедшего говорить пока преждевременно, подчеркнул он.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Сотни человек участвуют в спасательной операции

    По словам главы МЧС Владимира Пучкова, поисково-спасательная операция на месте трагедии будет продолжаться столько, сколько нужно. В ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" участвует более 600 человек, спасателям Кемерова помогают сотрудники МЧС других регионов Сибири.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Возбуждено уголовное дело

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, задержаны четыре человека. В их числе - руководитель управляющей компании, обслуживающей торговый центр, а также арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, могло возникнуть возгорание.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/dpa/TASS/D. Aikin)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Страшная трагедия

    Страшная трагедия объединила жителей города. Утром 26 марта возле "Зимней вишни" собрались тысячи человек. Более 300 желающих сдать кровь обратились в Кемеровский областной центр крови. Власти Кемеровской области в ближайшие дни объявят траур по погибшим.

  • Russland Gedenken in Kemerowo nach Brand in Einkaufszentrum (picture-alliance/TASS/K. Kukhmar)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Кемерово: Помним, любим, скорбим...

    Люди целый день несли цветы, игрушки и фотографии погибших и числящихся пропавшими без вести детей к стихийному мемориалу в сквере, неподалеку от торгового центра.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Родственники подписывают "бумаги о соблюдении секретности"

    В соцсетях 26 марта распространялась информация о якобы "сотнях жертв пожара" и о том, что власти замалчивают реальные цифры. В Следственном комитете России утверждают, что это не так. Вместе с тем, там подтвердили, что родственникам погибших дают на подпись "бумаги о соблюдении секретности". Это делается во исполение уголовно-процессуального законодательства, заявляют в СК.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/AP Photo/S. Gavrilenko)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    На трагедию откликнулись в регионах России и в мире

    На трагедию в Кемерово откликнулись в других регионах России и в мире. В Ингушетии объявили трехдневный траур по погибшим. Во вторник, 27 марта, акция солидарности запланирована у памятника Пушкину в центре Москвы. Соболезнования россиянам среди прочих выразили канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Тереза Мэй и представитель Белого дома Сара Сандерс.

    Автор: Екатерина Венкина



Смотреть видео 01:18

Россия скорбит по погибшим в Кемерово

Контекст

Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

Десятки человек погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. (26.03.2018)  

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Страшная трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово унесла десятки жизней. Описать ее нельзя, можно только выразить соболезнования родным и близким погибших, считает Сергей Елкин.

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