В Кемерово завершено обследование сгоревшего торгового центра

Специалисты МЧС завершили обследование здания торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово, в котором 25 марта произошел пожар. Закончен демонтаж неустойчивых конструкций здания и приняты меры по предотвращению повторных возгораний, сообщило утром в среду, 28 марта, ГУ МЧС по Кемеровской области. Из сгоревшего торгового центра вывезено более 1,5 тысячи куб. м. строительного мусора.

"Были установлены датчики, которые записывали вибрации, выдавая данные на компьютер. Эти данные анализируются для оценки устойчивости здания", - указала пресс-служба ведомства. Кроме того, спасатели установили ультразвуковые приборы, определяющие степень повреждения конструкции здания.

Руководство ведомства приняло решение сократить число сотрудников, работающих на месте трагедии. В частности, Кемерово покинет аэромобильный спасательный отряд МЧС. Работу продолжат сотрудники противопожарных служб и горноспасательные подразделения.

Опознаны 27 погибших

Между тем опознаны 27 погибших при пожаре, сообщил глава МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов. "Запланированы оказание помощи, контроль за выплатой компенсаций и выдача тел родным", - указал он далее.

В тот же день, 28 марта, пройдут похороны тринадцати погибших в "Зимней вишне". Восемь человек будут похоронены в Кемерово, еще пятеро - все из них дети - похоронят в поселке Треща, пишет "Интерфакс". 29 марта пройдут похороны двух детей из Томска, гостивших у бабушки в Кемерово во время весенних каникул.

Данные инициативной группы

Инициативная группа кемеровчан, занимающаяся собственным подсчетом погибших и пострадавших, скорректировала свой список, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" активист Расим Яролиев. "После проверки информации список сократился с 86 до 77 человек: 25 опознанных погибших, 39 пропавших без вести и 13 человек, информацию о пропаже которых нам дало население", - заявил он.

По словам Яролиева, члены инициативной группы намерены в тот же день посетить четыре детских дома, воспитанники которых, по их информации, были в момент пожара в "Зимней вишне".

Уголовное дело

Крупный пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По версии Следственного комитета, очагом возгорания была расположенная на верхнем, четвертом этаже детская площадка. Заведено уголовное дело по статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Задержаны пять человек, четверым из них предъявлены обвинения. Глава СКР Александр Бастрыкин назвал две версии произошедшего - "возгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло", и "применение открытого огня".

По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, из них 41 - дети, пропавших без вести по состоянию на утро 28 марта нет. В соцсетях продолжают курсировать информация о том, что власти преднамеренно скрывают истинное число жертв. В МЧС подтвердили информацию о том, что с родителей погибших детей перед опознанием требуют подписку о неразглашении. 28 марта объявлено днем общенационального траура.

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