 В Кельне открыт мемориал в память о жертвах геноцида армян | Новости из Германии о Германии | DW | 15.04.2018
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Германия

В Кельне открыт мемориал в память о жертвах геноцида армян

Работа местных скульпторов посвящена погибшим в результате массовой депортации армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны.

Мемориал в Ереване памяти жертв массового убийства армян в Османской империи (фото из архива)

Мемориал в Ереване памяти жертв геноцида армян в Османской империи (фото из архива)

В Кельне в воскресенье, 15 апреля, открыт мемориал в память о жертвах геноцида армян. Авторами выступили кельнские скульпторы Штефан Кайзер (Stefan Kaiser) и Макс Шольц (Max Scholz).

Контекст

Массовое уничтожение армян 100 лет назад - бесспорно. Но термин "геноцид" бундестаг будет использовать впервые. И в этом прежде всего заслуга Йоахима Гаука, уверен Кристоф Штрак. (23.04.2015)

После признания бундестагом уничтожения армян в Османской империи геноцидом, депутатам турецкого происхождения угрожают расправой. Эрдоган предложил проверить их "турецкость". (08.06.2016)

Стальная скульптура полтора метра высотой расположена на левом берегу Рейна около моста Гогенцоллернов. Трехгранная пирамида увенчана бронзовым гранатом с острием. "Эта боль затрагивает всех нас", - гласит надпись на мемориале, выгравированная на армянском, английском, немецком и турецком языках.

Крупнейшая в Германии диаспора

Армянская диаспора в Кельне является самой большой в Германии, утверждают ее представители. В крупнейшем городе федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия проживает около пяти тысяч армян.

Еще один мемориал в память о жертвах геноцида был открыт в Бремене в 2005 году. Памятная стела также будет установлена в Польхайме в федеральной земле Гессен.

Массовая депортация

Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны (1914-1918). Он признан многими государствами, Европарламентом, Всемирным советом церквей и большинством американских штатов.  В 2016 году соответствующую резолюцию принял немецкий бундестаг. Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и пытается всячески воспрепятствовать его признанию в мире.

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  • Владимир Путин

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    Автор: Ричард Фукс, Михаил Бушуев


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Геноцид армян: ФРГ не испугалась конфликта с Турцией - DW Новости

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Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

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