 В Каталонии прошли протесты против задержания Пучдемона | Новости из Германии о Европе | DW | 26.03.2018
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Европа

В Каталонии прошли протесты против задержания Пучдемона

Бывший глава Каталонии 26 марта предстанет перед судом в федеральной земле Германии Шлезвиг-Гольштейн, где он был задержан.

Демонстрации в Испании против задержания Пучдемона

Демонстрации в Испании против задержания Пучдемона

В Каталонии в воскресенье, 25 марта, прошли массовые протесты против задержания в Германии бывшего главы этого автономного сообщества Карлеса Пучдемона, ранее объявленного Верховным судом Испании в международный розыск.

На улицы в Барселоне вышли свыше 50 тыс. человек. Группы митингующих собрались у представительства Еврокомиссии, после чего двинулись к здани генконсульства ФРГ. Через некоторое время после начала акции демонстранты начали закидывать сотрудников правоохранительных органов подручными предметами. Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако это не возымело действия. Как сообщают в местной службе спасения, в ходе столкновений 92 протестующих пострадали. Травмы получили также минимум 23 сотрудника полиции. Не менее четырех человек были задержаны.

По сообщению информагентств, в результате аналогичных акций в Лериде ранены еще семеро, в Таррагоне - один человек.

Задержан дорожной полицией

Контекст

В Каталонии сформирован новый парламент, в котором преобладают сторонники независимости региона. DW разбиралась, почему этому властному органу предвещают короткую жизнь. (17.01.2018)

И после выборов в Каталонии сторонники независимости останутся в парламенте в большинстве. Если они не изменят свой курс, то кризис продолжится. А эра испанского премьера подходит к концу, считает Барбара Везель. (22.12.2017)

Между тем, как стало известно 25 марта, бывший глава Каталонии уже 26 марта предстанет перед судом в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. В ходе заседания будет подтверждена личность задержанного. Позднее Высший земельный суд будет решать вопрос о выдаче политика Испании.

Карлес Пучдемон был задержан на автобане дорожной полицией Германии после пересечения границы с Данией. В настоящее время лидер каталонских сепаратистов находится в полицейском участке.

Правительство Испании в начале ноября 2017 года отправило в отставку каталонскую администрацию и лишило полномочий региональный парламент. Поводом послужила организация местными политиками референдума о независимости региона и провозглашение "суверенной каталонской республики". Подобные действия были признаны КС незаконными.

Судебные органы Испании возбудили дела против ряда каталонских политиков за мятеж, растрату бюджетных средств и другие правонарушения. 

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  • Завоевание Майорки (репродукция)

    Каталония на пути к независимости

    Сепаратизм родом из Средневековья

    Стремление Каталонии к самостоятельности росло на протяжении веков. С Х до нач. XVIII в. этот регион был независимым. Но в 1714 году в итоге войны за испанское наследство и подчинения Каталонии Бурбонам здесь были расформированы органы местной власти, а государственным языком объявлен испанский. К концу XIX в. Каталония восстановила свое значение за счет экономического и культурного подъема.

  • Гражданская война в Испании

    Каталония на пути к независимости

    Под диктатурой Франко

    Победа фашистов в гражданской войне в Испании в 1939-м принесла каталонцам новую волну подавления свобод и запрет региональных языков. Лишь после смерти диктатора Франко в 1975 году Каталония смогла претендовать на большую независимость. Демократическая конституция 1978 года и Уставы автономии 1979 года закрепили самоуправления автономных регионов Испании, в том числе и Каталонии.

  • Spanien Barcelona - Katalanische Regierung und Abgeordnete singen Nationalhymne von Katalonien (Reuters/A. Gea)

    Каталония на пути к независимости

    Декларация о независимости

    Спустя 10 дней после проведения незаконного референдума, каталонское правительство принимает документ о независимости региона. "Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства", говорится в нем. Однако провозглашение независимости было отложено.

  • Мариано Рахой

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    А была ли независимость?

    11 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил властям региона ультиматум: Каталония должна пояснить, объявила она независимость или нет. Это необходимое условие для того, чтобы можно было применить 155-ю статью конституции и лишить Каталонию статуса автономии.

  • Spanien Katalonien Separatisten feiern in Barcelona (Reuters/Y. Hermann)

    Каталония на пути к независимости

    Роспуск каталонского парламента

    Под давлением центральных властей парламент Каталонии, после тайного голосования на заседании 27 октября, объявил о процессе создания независимого государства. В ответ правительство Испании приняло решение о роспуске региональной администрации, а также о введении прямого управления в Каталонии, согласно 155-й статье конституции Испании.Также было объявлено о проведении новых выборов.

  • Spanien - Demonstrationen für die Einheit von Spanien und Katalonien in Barcelona (Reuters/Y. Herman)

    Каталония на пути к независимости

    Массовая демонстрация противников независимости Каталонии

    На улицы Барселоны 29 октября вышли, по разным оценкам, от 300 тысяч до миллиона сторонников единства Испании. Марш прошел под лозунгом: "Каталония - это мы все".

  • Spanien Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Puigdemont (Getty Images/D. Ramos)

    Каталония на пути к независимости

    Бегство в Брюссель

    Лишенный Мадридом полномочий глава Каталонии Карлес Пучдемон выехал 30 октября с соратниками из Барселоны в Бельгию. В Испании сепаратистов обвиняют в мятеже, бунте и нецелевом использовании государственных средств. Однако сам Пучдемон заявил, что не будет просить политического убежища, а вернется в Испанию, если ему будет гарантировано справедливое судебное разбирательство.

    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


Смотреть видео 02:30

На выборах в Каталонии победили сепаратисты: что дальше?

Контекст

Каталония на пути к независимости

Несмотря на запрет властей Испании, 1 октября в Каталонии был проведен референдум о независимости. К каким последствиям для региона может привести плебисцит - в галерее DW. (02.10.2017)  

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На выборах в Каталонии победили сепаратисты: что дальше?  

Как судьбу экс-правительства Каталонии решали в судах Испании и Бельгии  

Будет ли экстрадирован Карлес Пучдемон в Испанию?  

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Отправит ли немецкий суд экс-лидера Каталонии под экстрадиционный арест, может стать известно уже 26 марта. В Барселоне проходит многотысяный митинг в поддержку Пучдемона.

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Правозащитники призывают Германию не выдавать Пучдемона Испании 25.03.2018

Мадрид ничего не делает, чтобы найти политическое решение каталонского кризиса, считает глава "Общества защиты притесняемых народов". Пучдемон находится под стражей на севере Германии.

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