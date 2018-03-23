 В Калифорнии протестуют против полицейского насилия | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.03.2018
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Мир

В Калифорнии протестуют против полицейского насилия

В столице Калифорнии прошли демонстрации против применения насилия полицейскими. Люди вышли на улицы после того, как офицеры полиции застрелили безоружного темнокожего мужчину.

Мужчина держит плакат с надписью Black Lives Matter (Жизнь чернокожих имеет значение)

В столице американского штата Калифорния прошли массовые демонстрации против полицейского насилия. В  четверг, 22 марта, протестующие сначала собрались у здания мэрии, после чего заблокировали скоростную магистраль и перекрыли вход на стадион, где проходил матч между командами Национальной баскетбольной ассоциации, сообщают американские СМИ.

Контекст

Петербургская компания "Интернет-исследования", известная как "фабрика троллей", могла использовать борцов за права афроамериканцев для разжигания межнациональной розни в США. (20.10.2017)

В городе Шарлотт в ходе акции против полицейского насилия тяжело ранен один из ее участников. Полиция обвиняет в стрельбе демонстрантов. Ранее полицейские застрелили афроамериканца. (22.09.2016)

По данным агентства Reuters, в демонстрации, организованной движением по защите афроамериканского населения США Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение”), приняло участие более 200 человек.

Волна общественного недовольства поднялась после того, как в воскресенье, 20 марта, двое полицейских застрелили безоружного темнокожего мужчину на заднем дворе его дома. Офицеры полиции приняли смартфон в руках 22-летнего Стефона Кларка за оружие и произвели в него 20 выстрелов. Видео с портативных камер, закрепленных на форме полицейских, впоследствии показали, что у Кларка не было оружия.

В США регулярно походят протесты против полицейского насилия в отношении афроамериканцев. По данным газеты The Washington Post, в 2017 году от пуль американских полицейских погибли 987 человек. Это на 24 смерти больше, чем годом ранее. При этом 22 процента погибших были афроамериканцами. Среди застреленных американскими полицейскими безоружными были 68 человека.

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