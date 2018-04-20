 В каких странах ограничивают свободу в интернете? | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 20.04.2018
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Мир

В каких странах ограничивают свободу в интернете?

Блокировка мессенджера Telegram стала крупнейшим в истории ограничением в Рунете со стороны власти. Но Россия - не единственная страна, которая блокирует ресурсы в интернете.

Символическая картинка: провода в роутере

Россия могла решиться на блокировку Telegram из-за планов Павла Дурова по созданию криптовалюты Gram, сообщило агенство РБК в пятницу, 20 апреля, со ссылкой на письмо сотрудника Федеральной службы безопасности РФ, отправленного ранее коллегам.

ФСБ якобы беспокоится о невозможности контролировать криптовалюту, а также противодействовать вероятной торговле наркотиками и донорскими органами при помощи Gram, что представляет "угрозу безопасности страны". Однако юрист из Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, представляющий интересы Telegram в суде, заявил, что эта информация является информационным вбросом и призвал не доверять ей.

Блокировка Telegram - начало тренда?

Блокировка Telegram началась 16 апреля, в черный список Роскомнадзора попали почти 20 миллионов IP-адресов, что спровоцировало проблемы с доступом в России к целому ряду онлайн-ресурсов. А позднее ведомство ограничило доступ к ряду VPN и прокси-сервисов, при помощи которых Telegram в том числе обходил блокировки. Однако мессенджер пока что стабильно работает на территории России.

Логотип Facebook

Будет ли Facebook заблокирован в России вслед за Telegram?

Telegram стал самым крупным онлайн-сервисом, который когда-либо пытались заблокировать в Рунете. Интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев выразил уверенность в интервью DW, что российские власти не остановятся на Telegram и за ним могут последовать блокировки других крупных ресурсов. Например, несколько дней назад глава Роскомнадзора Александр Жаров не исключал ограничения доступа к Facebook.

Российское правительство не одиноко в желании контролировать интернет и блокировать ресурсы. В некоторых странах такая работа ведется давно.

1.  Северная Корея

В стране фактически нет интернета. Он доступен лишь нескольким процентам населения: спецслужбам, некоторым высшим чиновникам и научным работникам. Их деятельность в интернете находится под контролем.

Интернет в КНДР заменяет внутренняя сеть "Кванмён", полностью изолированная от внешнего мира. Специальное ведомство копирует сайты из настоящего интернета, подвергает их цензуре и выгружает в "Кванмён".

2.  Китай

В КНР действует знаменитый "Золотой щит", это официальное название мощной системы фильтрации контента, которая годами выстраивалась правительством. В Китае заблокированы Google, Facebook, Twitter, YouTube, Google, Instagram и ряд других известных во всем мире сервисов.

Символическая картинка: очки на фоне логотипа ВКонтакте

Российские сервисы также блокируют в ряде стран

Кроме того, китайские поисковые системы фильтруют запросы, связанные с политикой или социально-экономической ситуацией в стране, а до двух миллионов сотрудников "Золотого щита" ежедневно мониторят в соцсетях высказывания о властях.

У большинства популярных западных сервисов есть свои китайские аналоги, которыми пользуются сотни миллионов человек. Зарегистрироваться в них можно только по паспорту, анонимность в интернете фактически запрещена.

3.  Иран

По мнению некоторых экспертов, власти Ирана собирались выстроить аналог "великого китайского файрвола", однако им не хватило для этого технических средств. В стране заблокированы Facebook, Twitter, YouTube, Whatsapp, Viber, а также российские "ВКонтакте" и "Яндекс".

На фоне этих блокировок неожиданно массовое распространение в стране получил Telegram, его используют 40 миллионов человек. Власти заблокировали мессенджер в конце 2017 года на фоне антиправительственных демонстраций, однако позднее сняли ограничения.

Контекст

За несколько лет в России заблокированы сотни тысяч сайтов, теперь Роскомнадзор начал блокировать и популярный мессенджер Telegram. DW составила памятку для тех, кто не готов мириться с цензурой. (16.04.2018)

В реестр запрещенных сайтов внесены почти 2 миллиона страниц. Роскомнадзор объясняет действия тем, что запрещенный ранее мессенджер Telegram начал использовать IP-адреса Amazon для обхода блокировок. (16.04.2018)

Глава Роскомнадзора перечислил пункты, которые "должны быть выполнены" Facebook до конца 2018 года. Если что-либо не будет выполнено, то встанет вопрос о блокировке, заявил Жаров. (18.04.2018)

Пользователи активно осваивают технические методы обхода блокировок, пишет издание "Ведомости". В случае запрета Telegram миллионы людей смогут его обойти. (13.04.2018)

Россия стала второй страной, обеспечивающей интернетом КНДР. Как выяснилось, интернет Северная Корея использует в необычных целях. (06.10.2017)

По данным Reuters, Ирану пришлось разблокировать мессенджер, поскольку он играет важную роль в экономике страны и тысячи людей лишились работы после его ограничения. Правительство Ирана также активно занимается фильтрацией контента, не соответствующего государственной идеологии.

4.  Туркменистан

Наибольших "успехов" в ограничении свобод в интернете на постсоветском пространстве достигла Туркмения. В стране заблокированы большинство известных международных и российских сервисов. В Туркменистане существует единственный государственный провайдер "Туркментелеком", который и занимается цензурой.

5.  Украина

В мае 2017 года в Украине впервые были заблокированы сразу несколько крупных популярных ресурсов: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и несколько других российских сервисов. Против них были введены санкции за "пропаганду и разжигание розни в Украине". Санкции введены сроком на три года. "ВКонтакте" являлся одним из самых популярных ресурсов в Украине, ежедневно его посещали 16 миллионов человек.

Украине не удалось полностью заблокировать российские ресурсы, поскольку они внедрили proxy-сервисы для обхода блокировок. Однако их популярность значительно снизилась и на первые места по посещаемости вышли западные сайты, такие как Facebook.

6.  Турция, Пакистан, Вьетнам, Венесуэла и другие

Эти страны реализуют "мягкую" политику контроля в интернете. Западные сайты, такие как Facebook или Twitter, блокировались на фоне антиправительственных выступлений. Однако позднее доступ к ним были восстановлен.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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