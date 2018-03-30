В Казахстане по подозрению в клевете на бизнесмена задержаны журналисты

Полиция Алма-Аты в понедельник, 2 апреля, задержала журналистов изданий Forbes и Ratel. По информации главного редактора казахстанской версии журнала Forbes Аскара Аукенова, в их редакцию пришли сразу две группы полицейских. Одна задержала заместителя главного редактора издания, гражданина России Александра Воротилова, ранее работавшего в российском издании "Коммерсант". Другая обыскала рабочее место журналиста, предварительно выпроводив всех сотрудников редакции из занимаемых ими помещений.

Интернет-издание ratel.kz, доступ к которому заблокирован уже несколько дней и работающее сейчас только в социальных сетях сообщило в своем Facebook, что одновременно с Воротиловым были задержаны главный редактор ratel.kz Марат Асипов, его заместитель Сапа Мекебаев, а также обозреватель Анна Калашникова. Все они доставлены в департамент внутренних дел Алма-Аты (ДВД). В редакции ratel.kz полицейские также провели обыск, изъяв компьютеры, все найденные ими электронные носители информации, телефоны и блокноты.

Позже появились сообщения, что обыски проведены и в домах задержанных журналистов. Сотрудники редакций изданий Forbes Kazakhstan и Ratel сообщили об изъятии полицейскими домашних компьютеров и смартфонов, в том числе и принадлежащих их детям.

Произошедшее прокомментировала пресс-служба ДВД Алма-Аты. В сообщении отмечается, что следственные мероприятия в отношении задержанных журналистов проходят на основании заявления бизнесмена Зейнуллы Какимжанова. Дело рассматривается "по статье 274 часть 3 Уголовного кодекса Казахстана (распространение заведомо ложной информации, предусматривающее наказание сроком от 3 до 7 лет лишения свободы. - Ред.)", - подчеркнули в пресс-службе ДВД Алма-Аты.

Интересы властных структур

По мнению руководителя международного фонда защиты свободы слова "Адил соз" Тамары Калеевой, резонансные действия полицейских вряд ли имеют отношение к работе журналистов. "Я думаю, что все эти задержания и обыски связаны с движениями каких-то властных структур. Хотя они и имеют отношение к судебному процессу по делу о негативных публикациях о деятельности Какимжанова, который ранее журналисты обоих изданий проиграли", - Калеева. При этом она отметила, что, по ее информации, редакция ratel.kz уже начала выплачивать Какимжанову присуждённый судом штраф в размере 50 миллионов тенге (почти 126,5 тысяч евро. - Ред.).

Сам Какимжанов свою позицию в отношении событий 2 апреля опубликовал в Facebook. По его словам, против него "действует большая группа лиц и ее видимой частью выступают некоторые журналисты, которые ставят свои имена под такими публикациями". При этом он не исключил, что за деятельностью изданий против него могут стоять не только конкуренты, но и некоторые государственные органы.

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