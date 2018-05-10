В Казахстане задержаны десятки участников несанкционированных митингов

В Казахстане правоохранительные органы в четверг, 10 мая, задержали десятки участников несанкционированных митингов, организованных оппозиционером Мухтаром Аблязовым в различных городах страны. Сторонники одного из основателей движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) вышли на улицы, требуя от властей освободить политических заключенных и положить конец пыткам, сообщает агентство "Фергана".

Наиболее многочисленная акция состоялась в Алма-Ате. На улице Панфилова в центре города собрались свыше ста человек с синими шарами ("визитной карточкой" сторонников Аблязова) и транспарантами, передает Reuters. Корреспондент агентства видел, как полицейские задержали не менее 50 человек.

Радио "Азаттык", в свою очередь, сообщает о 70 задержанных. По данным журнала Vласть, в их числе оказались и случайные прохожие. Пресс-служба департамента внутренних дел Алма-Аты позднее объявила, что всех задержанных доставили в РУВД "для выяснения обстоятельств".

Акции в других городах

В Астане антиправительственная акция прошла на улице Космонавтов рядом с дипломатическими представительствами европейских государств. Десятки собравшихся скандировали: "Свободу политзаключенным!", "Бостандык!" ("Свободу!"), "Позор!" Согласно сообщениям, сотрудники полиции и спецназ активно задерживали участников митинга. Однако данных о количестве задержанных нет. Официальных комментариев по этому поводу также не поступало.

В Актюбинске несколько десятков человек собрались у здания областного акимата (администрации). По окончании акции полицейские, после небольшой потасовки, задержали нескольких ее участников.

В Чимкенте несколько десятков человек растянули транспарант "Нет пыткам. Свободу политзаключенным" на городской площади. Полиция не препятствовала активистам. На центральную площадь Семея (города в Восточно-Казахстанской области) также вышли несколько десятков человек, чтобы, по их словам, "выразить солидарность с людьми, которые сидят без вины". Полицейские призывали собравшихся разойтись, однако задержаний не было.

Миссия Европарламента

Акции протеста были приурочены к визиту в Казахстан официальной миссии Европейского парламента (10-11 мая), которая, как ожидается, оценит, как Астана выполняет взятые на себя обязательства по соблюдению прав человека.

Правозащитники нередко критикуют власти страны за подавление инакомыслия и составляют списки находящихся в тюрьмах узников совести. Казахстанское руководство, в свою очередь, утверждает, что политзаключенных в республике нет.

Мухтар Аблязов

Мухтар Аблязов известен в Казахстане как успешный бизнесмен. В конце 1990-х годов он работал в правительстве, был министром энергетики, индустрии и торговли. В 2001 году Аблязов стал одним из основателей оппозиционного движения "Демократический выбор Казахстана", которое в марте этого года власти признали экстремистским.

В 2002 году казахстанский суд признал Аблязова виновным в злоупотреблении служебным положением и приговорил его к 6 годам тюрьмы. В 2003 году оппозиционер был помилован и освобожден в обмен на обещание не заниматься политикой. После освобождения Аблязов возглавил БТА-банк.

Новое уголовное дело против него было возбуждено в 2009 году, после чего оппозиционный политик бежал из Казахстана и долгое время проживал в Великобритании, а затем во Франции. В июне 2017 года суд в Казахстане заочно приговорил Аблязова к 20 годам лишения свободы и к конфискации имущества.

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