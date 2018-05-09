 В Кабуле в результате серии терактов погибли семь человек | Новости из Германии о Центральной Азии | DW | 09.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Центральная Азия

В Кабуле в результате серии терактов погибли семь человек

В столице Афганистана с коротким интервалом прогремели четыре взрыва. Ответственность за одно из нападений взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Спецоперация в Кабуле после серии терактов 9 мая

Спецоперация в Кабуле после серии терактов 9 мая

В Афганистане не спадает волна терактов и вооруженных нападений. В столице страны Кабуле в среду, 9 мая, с коротким интервалом прогремели четыре взрыва. Только в результате нападения двух смертников на полицейский участок в районе Дашт-э-Барчи погибли два полицейских, один мирный житель и четыре боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Сначала два смертника совершили самоподрыв. За ним последовало боестолкновение между террористами и полицейскими, в ходе которого погибли еще два боевика ИГ. Район Дашт-э-Барчи населен преимущественно хазарами-суннитами. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

Контекст

Боевики ИГ возвращаются в Центральную Азию. О том, сколько их, какими маршрутами они движутся из Сирии и Ирака, DW расспросила военных экспертов. Их мнения о целях ИГ разнятся. (07.12.2017)

Страны НАТО отказались от своих первоначальных планов по выводу войск из Афганистана и намерены направить туда еще около трех тысяч военнослужащих. DW - о причинах такого решения. (30.06.2017)

Между тем в центральном районе Кабула - Шар-э-Нав - прогремели два взрыва возле главного входа в полицейский участок, сообщил представитель МВД Афганистана. Затем боевики обстреляли здание участка и офисы других организаций. Сообщается о шести раненых. Кто стоит за этим нападением и что именно являлось целью боевиков, пока не установлено. В Шар-э-Наве, помимо полицейского участка, находятся здания Афганского международного банка, телекоммуникационной фирмы Etisalat и других частных компаний и организаций.

Только 30 апреля в результате двойного теракта в Кабуле погибли 25 человек, в том числе девять журналистов.

Смотрите также:

  • Афганские крестьяне на поле, где растет опийный мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Лидер по производству опиума

    Более 90 процентов опиума, поступающего на мировой рынок, производится сегодня в Афганистане. В 2013 году опийным маком, из которого делают как опиум, так и героин, в стране было засеяно 209 тысяч гектаров.

  • В руках у человека опийный мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Новые посевы, бóльшие объемы

    В ноябре 2013 года Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (UNODC) обнародовало годовой отчет, в котором пришло к неутешительным выводам. Согласно отчету, объем произведенного в Афганистане опиума по сравнению с 2012 годом вырос почти на 50 процентов, достигнув 5,5 тыс тонн.

  • Афганцы на складе наркотиков, упакованных в пакеты

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Есть ли связь с выводом войск НАТО?

    В ООН предполагают, что существует связь между приведенными в докладе цифрами и запланированным на 2014 год выводом войск международной коалиции из Афганистана. Эксперты не исключают, что крестьяне расширяют посевы мака, чтобы подготовиться к временам политической и экономической нестабильности.

  • Афганский торговец наркотиками в Кабуле

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Почти миллиард долларов

    По оценкам Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, стоимость произведенного в 2013 году в Афганистане опиума составляет 950 млн долларов. Это соответствует 4 процентам ВВП страны.

  • Цветущий мак на поле

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Соблазн велик

    Несмотря на то, что посев опийного мака в Афганистане запрещен законом, искушение для местных крестьян велико: за килограмм этой сельхозкультуры дают до 150 долларов США. Попытки зарубежных экспертов-аграриев убедить крестьян перейти к возделыванию хлопка до сих пор не принесли результата. Причина - невысокая прибыль плюс проблемы со сбытом.

  • Афганские крестьяне на тракторах

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Проблемная провинция Гильменд

    Согласно отчету Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, почти половина выращенного в Афганистане в 2013 году опийного мака приходится на южную провинцию Гильменд, которая считается оплотом "Талибана". Местные власти пытаются противостоять выращиванию мака, позволяя себе уничтожать его посевы на полях и разрушать источники орошения земель.

  • Афганские крестьяне на полях, где растет опийный мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Безнадежное дело?

    Поддержку в борьбе с наркотиками Кабул получает также из Вашингтона. В начале 2013 года Афганистан и США подписали договор, по которому Кабул получит 250 млн долларов для улучшения работы судебных органов и полиции. Важную роль тут играет и борьба с посевами опийного мака. Тем не менее, по данным афганских властей, в 2011 году почти 200 тыс крестьянских хозяйств жили за счет его выращивания.

  • Растущий на полях мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Бизнес для "Талибана"

    Выгоду от торговли наркотиками извлекают и радикальные исламисты: как правило, крестьяне платят отчисления талибам, которые с помощью этих денег финансируют свою борьбу с правительством в Кабуле и войсками международной коалиции. Между тем до свержения режима талибов в 2001 году выращивание опийного мака в Афганистане было строго запрещено.

  • Накозависимые афганские дети

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Наркозависимые дети

    Большие объемы выпуска опиума и героина приводят к росту числа наркоманов. Наркотики в Афганистане не только производят, но и потребляют в крупных масштабах. По оценкам ООН, почти полмиллиона афганцев являются наркозависимыми, среди них 300 тысяч детей.

    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


Смотреть видео 05:26

С какими чувствами уходит бундесвер из Афганистана

 

Контекст

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

В 2013 году в Афганистане резко выросло производство опиума. Причина тому кроется, в том числе, и в скором выводе войск международной коалиции, запланированном на 2014 год. (17.03.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

С какими чувствами уходит бундесвер из Афганистана  

США: непростой путь из Афганистана  

Можно ли назвать планы Трампа по Афганистану новыми?  

Также по теме

Afghanistan Kabul Doppelanschlag

В Афганистане в результате терактов погибли десять журналистов 30.04.2018

В результате теракта в Кабуле погибли не менее девяти журналистов, в их числе - фотограф AFP. На востоке страны в тот же день погиб репортер BBC.

Tote bei Anschlag in Kabul am Neujahrstag des Landes

При взрыве в Афганистане погибли более 10 человек 06.05.2018

К гибели не менее 13 человек привел взрыв на востоке Афганистана, еще около 30 получили ранения. Инцидент произошел возле мечети города Хост, где находится центр регистрации избирателей на октябрьские выборы в парламент.

Tote und Verletzte bei Anschlag in Kabul am Neujahrstag des Landes

Десятки человек погибли при теракте в Кабуле 21.03.2018

Террорист осуществил взрыв в толпе афганцев, празднующих наступление весны и нового года. Радикальные мусульмане считают Навруз языческим праздником.

Самые читаемые

Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2018"  

Первый полуфинал "Евровидения-2018: Израиль и Кипр рулят  

Посол США в Германии призвал ФРГ немедленно прекратить сотрудничество с Ираном  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно