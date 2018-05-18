В Италии правые и популисты договорились о кандидатуре премьера

Движение "Пять звезд" и партия "Лига" (ранее называвшаяся "Лига Севера". - Ред.) выдвинули профессора юриспруденции Джузеппе Конте совместным кандидатом на должность премьер-министра. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщил лидер "Пяти звезд" Луиджи Ди Майо. По его словам, партии уже проинформировали о кандидатуре Конте президента Италии Серджо Маттарелла, который должен одобрить это решение перед вынесением на голосование в парламент.
54-летний Джузеппе Конте до последнего времени держался вне политики, его выдвижение является следствием компромисса, заключенного между двумя партиями.
Демократическая партия Италии перешла в оппозицию
Парламентские выборы в Италии прошли 4 марта, но не выявили явного победителя. "Движение 5 звезд" заручилось поддержкой почти трети избирателей, однако лучший результат на выборах показала коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", совместно набравшими 37 процентов голосов. Демократическая партия Италии, правившая в последние годы, получила лишь 19 процентов и объявила о переходе в оппозицию.
В начале мая провалилась попытка ведения коалиционных переговоров между "Пятью звездами" и социал-демократами. После этого "Пять звезд" и "Лига" заключили правительственный контракт по программе будущего коалиционного правительства, достигнув договоренности и по совместной кандидатуре премьера.
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Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80
Родом из бедной семьи
6 января 1938 года в малообеспеченной семье Челентано, в поисках работы переехавшей из Апулии в Милан и поселившейся в одном из его рабочих кварталов, родился пятый по счету ребенок. Его матери было уже 44 года, и она боялась, что младенец не выживет. Но все прошло благополучно: мальчик Адриано оказался крепышом. Малыш стал любимцем всей семьи.
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Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80
Первый опыт на сцене
В школе Адриано учился плохо. И когда ему исполнилось 12 лет, родители его оттуда забрали и отправили в ученики к часовых дел мастеру. Но профессию часовщика парень так до конца и не освоил. Как-то его пригласили поучаствовать в любительском спектакле - исполнить пародию на одного певца. Адриано сделал это с блеском. А потом он стал копировать звезд рок-н-ролла - Элвиса Пресли, Джерри Ли Льюиса.
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Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80
С молодой женой Клаудией (1964)
В начале 1950-х Челентано стал сочинять песни и исполнять их, подыгрывая себе на гитаре. Созданные им композиции становятся хитами. Их автор побеждает на музыкальных фестивалях. Броского парня с гитарой также приглашают сниматься в кино. В 1963 году на съемках фильма "Какой-то странный тип" он знакомится с юной красавицей-актрисой Клаудией Мори. А год спустя они становятся мужем и женой.
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Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80
"Серафино" (1968)
Обычное амплуа Челентано в кино - внешне брутальный, "себе на уме" мачо, на самом деле оказывающийся добрым и нежным парнем с прекрасным чувством юмора. Искрящийся дар Челентано один критик сравнил с Неаполитанским заливом в лучах итальянского солнца. На фото - сцена из комедии "Серафино", где Адриано сыграл простого деревенского паренька, на которого неожиданно свалилось огромное наследство.
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Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80
"Блеф" (1976)
Челентано сыграл во множестве фильмов. Чего стоит одна только криминальная комедия "Блеф". Ее действие разворачивается во Франции. Для того чтобы поквитаться с аферистом Филиппом, с которым у нее старые счеты, глава мафии Белль Дюк организует его побег из тюрьмы. Но на свободу он вырывается не один, а вместе с неким Феликсом (Адриано Челентано). То, что творит эта парочка, сродни покерному блефу.
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Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80
"Безумно влюбленный" (1982)
Партнершами Адриано по съемочной площадке были ослепительные красавицы. И он не всегда мог устоять перед соблазном. Особенно много шума было из-за любовной связи Адриано с несравненной Орнеллой Мути, с которой он блестяще сыграл в фильмах "Укрощение строптивого" (1980) и "Безумно влюбленный" (на снимке). Из-за романа с Челентано Мути даже развелась со своим мужем. Но Адриано остался с Клаудией.
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Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80
"Бинго-Бонго" (1982)
В джунглях Африки ученые обнаруживают человека, долгие годы жившего среди обезьян и умеющего общаться с животными. Его нарекают Бинго-Бонго и отвозят в Италию, где за его изучение берется антрополог по имени Лаура. Для успеха дела она даже поселяет Бинго-Бонго у себя. Нетрудно догадаться, что в итоге все заканчивается свадьбой. Эта роль - одна из звездных в карьере Челентано.
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Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80
Против правительства Берлускони
Челентано сумел проявить себя также как режиссер и телеведущий. Так, осенью 2005 года на итальянском телеканале Rai Uno выходило его нашумевшее авторское музыкально-политическое шоу "RockPolitik". Все его выпуски стартовали под аккомпанемент электрогитары. Адриано обсуждал со своими гостями вопросы политики и выступал с критикой правительства Берлускони. Программа побила все рекорды по рейтингам.
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Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80
Счастливый семьянин
Клаудия Мори стала первой и последней женой Адриано Челентано. В счастливом браке они состоят уже более полувека. У них трое детей - дочери Розита и Розалинда и сын Джакомо. Джакомо - тоже певец, а Розалинда - актриса. Есть также внук по имени Самуэле. Адриано обожает своих родных и говорит, что с такой семьей старость ему не страшна.
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Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80
Неугасающий
Он восхищает всем - проникновенным голосом, талантливой игрой, неподражаемой мимикой. Не говоря о могучем торсе, волевом взгляде и море харизмы. Итальянский актер, певец и музыкант Адриано Челентано и в 80 лет сводит с ума женщин, дает блистательные интервью, критикует бездарных политиков, миллионными тиражами продает свои альбомы и выступает с концертами, собирающими десятки тысяч зрителей.
Автор: Наталия Королева