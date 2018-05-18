В Италии правые и популисты договорились о кандидатуре премьера

Движение "Пять звезд" и партия "Лига" (ранее называвшаяся "Лига Севера". - Ред.) выдвинули профессора юриспруденции Джузеппе Конте совместным кандидатом на должность премьер-министра. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщил лидер "Пяти звезд" Луиджи Ди Майо. По его словам, партии уже проинформировали о кандидатуре Конте президента Италии Серджо Маттарелла, который должен одобрить это решение перед вынесением на голосование в парламент.

54-летний Джузеппе Конте до последнего времени держался вне политики, его выдвижение является следствием компромисса, заключенного между двумя партиями.

Демократическая партия Италии перешла в оппозицию

Парламентские выборы в Италии прошли 4 марта, но не выявили явного победителя. "Движение 5 звезд" заручилось поддержкой почти трети избирателей, однако лучший результат на выборах показала коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", совместно набравшими 37 процентов голосов. Демократическая партия Италии, правившая в последние годы, получила лишь 19 процентов и объявила о переходе в оппозицию.

В начале мая провалилась попытка ведения коалиционных переговоров между "Пятью звездами" и социал-демократами. После этого "Пять звезд" и "Лига" заключили правительственный контракт по программе будущего коалиционного правительства, достигнув договоренности и по совместной кандидатуре премьера.

Смотрите также:

Смотреть видео 00:34 Now live 00:34 мин Поделиться Берлускони выступил в защиту ягнят - и расколол Италию Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка http://p.dw.com/p/2bCON Берлускони выступил в защиту ягнят - и расколол Италию