 В Италии правые и популисты договорились о кандидатуре премьера | Новости из Германии о Европе | DW | 21.05.2018
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Европа

В Италии правые и популисты договорились о кандидатуре премьера

Продолжается нелегкий процесс образования итальянского правительства. "Пять звезд" и "Лига" согласились на компромиссную кандидатуру профессора Джузеппе Конте.

Джузеппе Конте

Движение "Пять звезд" и партия "Лига" (ранее называвшаяся "Лига Севера". - Ред.) выдвинули профессора юриспруденции Джузеппе Конте совместным кандидатом на должность премьер-министра. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщил лидер "Пяти звезд" Луиджи Ди Майо. По его словам, партии уже проинформировали о кандидатуре Конте президента Италии Серджо Маттарелла, который должен одобрить это решение перед вынесением на голосование в парламент.

Контекст

Противники конституционной реформы победили, проголосовав не разумом, а сердцем. Последствия для Италии будут пагубными, а ЕС все больше скатывается в кризис, считает Бернд Ригерт. (05.12.2016)

Президент Италии признал, что "более не видит перспектив создания правительства большинства". Возможно, продолжит работу правительство экспертов бывшего премьер-министра Паоло Джентилони. (03.05.2018)

54-летний Джузеппе Конте до последнего времени держался вне политики, его выдвижение является следствием компромисса, заключенного между двумя партиями.

Демократическая партия Италии перешла в оппозицию

Парламентские выборы в Италии прошли 4 марта, но не выявили явного победителя. "Движение 5 звезд" заручилось поддержкой почти трети избирателей, однако лучший результат на выборах показала коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", совместно набравшими 37 процентов голосов. Демократическая партия Италии, правившая в последние годы, получила лишь 19 процентов и объявила о переходе в оппозицию.

В начале мая провалилась попытка ведения коалиционных переговоров между "Пятью звездами" и социал-демократами. После этого "Пять звезд" и "Лига" заключили правительственный контракт по программе будущего коалиционного правительства, достигнув договоренности и по совместной кандидатуре премьера.

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  • Выходец из бедной семьи

    Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80

    Родом из бедной семьи

    6 января 1938 года в малообеспеченной семье Челентано, в поисках работы переехавшей из Апулии в Милан и поселившейся в одном из его рабочих кварталов, родился пятый по счету ребенок. Его матери было уже 44 года, и она боялась, что младенец не выживет. Но все прошло благополучно: мальчик Адриано оказался крепышом. Малыш стал любимцем всей семьи.

  • Первый опыт на сцене

    Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80

    Первый опыт на сцене

    В школе Адриано учился плохо. И когда ему исполнилось 12 лет, родители его оттуда забрали и отправили в ученики к часовых дел мастеру. Но профессию часовщика парень так до конца и не освоил. Как-то его пригласили поучаствовать в любительском спектакле - исполнить пародию на одного певца. Адриано сделал это с блеском. А потом он стал копировать звезд рок-н-ролла - Элвиса Пресли, Джерри Ли Льюиса.

  • С молодой женой Клаудией (1964)

    Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80

    С молодой женой Клаудией (1964)

    В начале 1950-х Челентано стал сочинять песни и исполнять их, подыгрывая себе на гитаре. Созданные им композиции становятся хитами. Их автор побеждает на музыкальных фестивалях. Броского парня с гитарой также приглашают сниматься в кино. В 1963 году на съемках фильма "Какой-то странный тип" он знакомится с юной красавицей-актрисой Клаудией Мори. А год спустя они становятся мужем и женой.

  • Серафино (1968)

    Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80

    "Серафино" (1968)

    Обычное амплуа Челентано в кино - внешне брутальный, "себе на уме" мачо, на самом деле оказывающийся добрым и нежным парнем с прекрасным чувством юмора. Искрящийся дар Челентано один критик сравнил с Неаполитанским заливом в лучах итальянского солнца. На фото - сцена из комедии "Серафино", где Адриано сыграл простого деревенского паренька, на которого неожиданно свалилось огромное наследство.

  • Блеф (1976)

    Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80

    "Блеф" (1976)

    Челентано сыграл во множестве фильмов. Чего стоит одна только криминальная комедия "Блеф". Ее действие разворачивается во Франции. Для того чтобы поквитаться с аферистом Филиппом, с которым у нее старые счеты, глава мафии Белль Дюк организует его побег из тюрьмы. Но на свободу он вырывается не один, а вместе с неким Феликсом (Адриано Челентано). То, что творит эта парочка, сродни покерному блефу.

  • Безумно влюбленный (1982)

    Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80

    "Безумно влюбленный" (1982)

    Партнершами Адриано по съемочной площадке были ослепительные красавицы. И он не всегда мог устоять перед соблазном. Особенно много шума было из-за любовной связи Адриано с несравненной Орнеллой Мути, с которой он блестяще сыграл в фильмах "Укрощение строптивого" (1980) и "Безумно влюбленный" (на снимке). Из-за романа с Челентано Мути даже развелась со своим мужем. Но Адриано остался с Клаудией.

  • Бинго-Бонго (1982)

    Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80

    "Бинго-Бонго" (1982)

    В джунглях Африки ученые обнаруживают человека, долгие годы жившего среди обезьян и умеющего общаться с животными. Его нарекают Бинго-Бонго и отвозят в Италию, где за его изучение берется антрополог по имени Лаура. Для успеха дела она даже поселяет Бинго-Бонго у себя. Нетрудно догадаться, что в итоге все заканчивается свадьбой. Эта роль - одна из звездных в карьере Челентано.

  • Против правительства Берлускони

    Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80

    Против правительства Берлускони

    Челентано сумел проявить себя также как режиссер и телеведущий. Так, осенью 2005 года на итальянском телеканале Rai Uno выходило его нашумевшее авторское музыкально-политическое шоу "RockPolitik". Все его выпуски стартовали под аккомпанемент электрогитары. Адриано обсуждал со своими гостями вопросы политики и выступал с критикой правительства Берлускони. Программа побила все рекорды по рейтингам.

  • Счастливый семьянин

    Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80

    Счастливый семьянин

    Клаудия Мори стала первой и последней женой Адриано Челентано. В счастливом браке они состоят уже более полувека. У них трое детей - дочери Розита и Розалинда и сын Джакомо. Джакомо - тоже певец, а Розалинда - актриса. Есть также внук по имени Самуэле. Адриано обожает своих родных и говорит, что с такой семьей старость ему не страшна.

  • Неугасающий

    Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80

    Неугасающий

    Он восхищает всем - проникновенным голосом, талантливой игрой, неподражаемой мимикой. Не говоря о могучем торсе, волевом взгляде и море харизмы. Итальянский актер, певец и музыкант Адриано Челентано и в 80 лет сводит с ума женщин, дает блистательные интервью, критикует бездарных политиков, миллионными тиражами продает свои альбомы и выступает с концертами, собирающими десятки тысяч зрителей.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80

Легендарный итальянский певец, композитор, актер, режиссер, телеведущий, кумир миллионов и в 80 лет остается в прекрасной форме. (05.01.2018)  

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