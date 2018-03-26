В Испании арестован украинский хакер, похитивший из банков более 1 млрд долларов | Новости из Германии о Европе | DW | 26.03.2018

Об аресте украинца Дениса К., 34 лет, проживавшего с 2014 года в Аликанте, сообщил в понедельник, 26 марта, на пресс-конференции в Мадриде министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Сойдо. По данным министра, речь идет о наиболее опасном киберпреступнике из всех, которых когда-либо удавалось обезвредить испанской полиции. Его фамилия пока не разглашается. Жертвами хакера стали более 100 банков из 40 стран. Однако основные хищения им были совершены в банках России.

Операцию по поиску и изобличению хакера испанцы вели три года при содействии Интерпола и американского ФБР. Он был арестован еще 6 марта, однако в интересах следствия эта информация не разглашалась. Сейчас делом арестованного занимается следователь Национальной судебной палаты Испании Мануэль Гарсия Кастельон. Министр Сойдо заявил также, что, по предварительным данным, сумма похищенного превышает 1 млрд евро, хотя речь может идти и о значительно большей сумме - вплоть до 10 миллиардов.

Преступная сеть

О том, как действовал хакер и созданная им преступная сеть, рассказал DW комиссар отдела борьбы с киберпреступностью Национальной полиции Испании Рафаэль Перес. По имеющимся у него данным, украинец разработал ряд вирусов, с помощью которых проникал в компьютерные сети банков. Деньги из них выводились путем переводов на счета многочисленных сообщников в разных странах - 15 из них уже выявлено - или же изымались непосредственно из банкоматов, которые "управлялись" хакером за тысячи километров. За услуги сообщники получали половину украденной суммы, а остальное пересылали лидеру группы, который хранил награбленное в криптовалюте.

Как отметил Перес, хакер отдавал предпочтение российским банкам, поскольку их системы защиты часто являются "устаревшими и относительно легко поддаются взлому". У него не было каких-либо политических мотивов. Полицейский комиссар сообщил, что Денис К. совершал также "набеги" на банки и банкоматы практически всех европейских стран и США. Только в первом триместре 2017 года им было похищено полмиллиона евро в банкоматах Мадрида. В других европейских странах за один день ему удавалось похищать от 800 тыс. до 1,5 млн. евро.

После ареста, по словам собеседника DW, суд наложил арест на коттедж хакера, в котором он проживал с женой и дочерью, на его два автомобиля и на драгоценности, оцененные в полмиллиона евро.

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