 В Испании арестован украинский хакер, похитивший из банков более 1 млрд долларов | Новости из Германии о Европе | DW | 26.03.2018
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Европа

В Испании арестован украинский хакер, похитивший из банков более 1 млрд долларов

Арестованный в испанском Аликанте хакер Денис К., по данным полиции, возглавлял международную преступную группировку, ограбившую более 100 банков в 40 странах мира.

Компьютерный хакер

Об аресте украинца Дениса К., 34 лет, проживавшего с 2014 года в Аликанте, сообщил в понедельник, 26 марта, на пресс-конференции в Мадриде министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Сойдо. По данным министра, речь идет о наиболее опасном киберпреступнике из всех, которых когда-либо удавалось обезвредить испанской полиции. Его фамилия пока не разглашается. Жертвами хакера стали более 100 банков из 40 стран. Однако основные хищения им были совершены в банках России.

Операцию по поиску и изобличению хакера испанцы вели три года при содействии Интерпола и американского ФБР. Он был арестован еще 6 марта, однако в интересах следствия эта информация не разглашалась. Сейчас делом арестованного занимается следователь Национальной судебной палаты Испании Мануэль Гарсия Кастельон. Министр Сойдо заявил также, что, по предварительным данным, сумма похищенного превышает 1 млрд евро, хотя речь может идти и о значительно большей сумме - вплоть до 10 миллиардов. 

Преступная сеть

О том, как действовал хакер и созданная им преступная сеть, рассказал DW комиссар отдела борьбы с киберпреступностью Национальной полиции Испании Рафаэль Перес. По имеющимся у него данным, украинец разработал ряд вирусов, с помощью которых проникал в компьютерные сети банков. Деньги из них выводились путем переводов на счета многочисленных сообщников в разных странах - 15 из них уже выявлено - или же изымались непосредственно из банкоматов, которые "управлялись" хакером за тысячи километров. За услуги сообщники получали половину украденной суммы, а остальное пересылали лидеру группы, который хранил награбленное в криптовалюте.

Контекст

Нацбанк Украины объявил о хакерской атаке против десятков украинских банков, государственных и коммерческих предприятий. Компьютеры не работают в здании правительства. Атака ведется из-за границы неизвестным вирусом. (27.06.2017)

Хакерам из России удалось похитить данные 160 млн кредитных карт. Нанесенный ими ущерб оценен в 312 млн долларов. Три их подельника до сих пор находятся в международном розыске. (15.02.2018)

Как отметил Перес, хакер отдавал предпочтение российским банкам, поскольку их системы защиты часто являются "устаревшими и относительно легко поддаются взлому". У него не было каких-либо политических мотивов. Полицейский комиссар сообщил, что Денис К. совершал также "набеги" на банки и банкоматы практически всех европейских стран и США. Только в первом триместре 2017 года им было похищено полмиллиона евро в банкоматах Мадрида. В других европейских странах за один день ему удавалось похищать от 800 тыс. до 1,5 млн. евро.

После ареста, по словам собеседника DW, суд наложил арест на коттедж  хакера, в котором он проживал с женой и дочерью, на его два автомобиля и на драгоценности, оцененные в полмиллиона евро.  

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    Автор: Илья Коваль


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