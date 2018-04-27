 В Ираке десятки россиянок осуждены пожизненно за поддержку ИГ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.04.2018
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Мир

В Ираке десятки россиянок осуждены пожизненно за поддержку ИГ

Девятнадцати гражданкам России в Ираке вменялось в вину "вовлечение в акты терроризма" и членство в "Исламском государстве".

Женщины в никабах

Центральный уголовный суд Ирака приговорил 19 гражданок РФ к пожизненному заключению за поддержку, незаконное членство в группировке "Исламское государство" и "вовлечение в акты терроризма". Об этом в воскресенье, 29 апреля, сообщил базирующийся в Тегеране телеканал Press TV со ссылкой на судебный источник. Информацию подтвердил и работающий на месте событий корреспондент AFP.

Во время вынесения приговора женщины в сопровождении маленьких детей находились в здании суда.

Россиянкам грозила смертная казнь

Контекст

Значительная часть оружия, оказавшегося в арсенале ИГ, произведена в Восточной Европе и переправлена в Сирию и Ирак через третьи страны, говорится в докладе Conflict Armament Research. (11.03.2018)

Сирийцы уже давно устали от войны. Но их страна превратилась в разменную монету для внешних игроков, пишет в комментарии для DW обозреватель FAZ Райнер Херман. (28.02.2018)

Возвращением граждан РФ из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет член Совета Федерации от Чеченской Республики Зияд Сабсаби. Как передает Press TV, ранее сенатор предупреждал, что россиянкам, проходящим по данному делу, может угрожать смертная казнь - с учетом того, что большинство из них отказались признать себя виновными. Политик также сообщил, что в ряде случаев дети, чей возраст не превышал трех лет, содержались вместе с матерями в камерах предварительного заключения.

Ранее в Ираке прошел еще один судебный процесс над семью иностранками, обвинявшимися в пособничестве ИГ. В итоге две россиянки и одна гражданка Франции были приговорены к пожизненному заключению, а три азербайджанки и одна гражданка Киргизии - к смертной казни. 

Смотрите также:

  • Kurdinnen und Jesidinnen beobachten IS-Kämpfer in der Nähe von Mosul (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Наблюдение за врагом

    Враг должен быть где-то там. Курдский боец Хазеба Наузад вблизи иракского города Мосула смотрит в бинокль, наблюдая за линией фронта, отделяющей территорию курдов от области, захваченной боевиками "Исламского государства" (ИГ).

  • Kurdinnen und Jesidinnen bekämpfen bei Mosul IS-Terroristen (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    В авангарде сопротивления

    Враг обнаружен - можно открывать огонь. Хазеба Наузад и ее боевые подруги берут боевиков ИГ на прицел. Лишь ударами с воздуха одержать победу над джихадистами не удается, поэтому езидские и курдские женщины помогают вести борьбу против ИГ на земле.

  • Die kurdische Kämpferin Haseba Nauzad bindet sich die Harre (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Четкая видимость

    Хазеба Наузад собирает волосы в хвост: чтобы лучше прицеливаться, ничто не должно закрывать обзор. Атрибут западной моды, стиль "милитари" в Ираке и Сирии - отражение горькой реальности.

  • Die jesidische Kämpferin Asema Dahir mit einem Teddybär (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Верный спутник

    Азема Дахир в перерыве между боями. Красный плюшевый медведь - ее верный спутник и напоминание о мирном времени, которое неожиданно закончилось с приходом ИГ летом 2014 года. Тогда многим езидским женщинам пришлось попрощаться со всем, что было им дорого. Тысячи из них были похищены и подверглись насилию со стороны боевиков ИГ.

  • Jesiden auf der Flucht, August 2014 (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    В поисках убежища

    Террористы ИГ не щадят даже самых слабых. Летом 2014 года сотни тысяч езидов, безжалостно преследуемых джихадистами, были вынуждены покинуть родные места. Два года назад это фото пожилого мужчины стало символом страданий езидов - представителей религиозного меньшинства в Ираке, которые стали жертвами ИГ.

  • Vom IS verschlepptes Mädchen (Foto: AP Photo/Dalton Bennett, File)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Травма на всю жизнь

    Эта 15-летняя езидская девочка не захотела показывать лицо. Джихадисты похитили ее летом 2014 года и насильно выдали замуж за боевика ИГ. Через два месяца ей удалось бежать. Теперь она снова живет со своей семьей и рассказывает об ужасах пережитого.

  • Ein Kind im zerstörten Kobane (YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    После сражения

    Многие месяцы джихадисты занимали город Кобане на севере Сирии, прямо на границе с Турцией. Курды отчаянно держали оборону. С помощью американских ВВС боевиков ИГ удалось победить. Однако террористы оставили здесь лишь руины.

  • Kurdische und jesidische Kämpferinenn unterhalten sich (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Дружба как символ победы

    Террористы ИГ уничтожают всех, кто не разделяет их идеологию. Они пытаются настроить друг против друга людей разных конфессий и национальностей. Однако им это не всегда удается. Дружба курдских и езидских женщин стала символической победой над ИГ.

  • Die Kämpferinnen auf einem bewaffneten Jeep (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Борьба за свободу

    Одержать военную победу над ИГ пока не удалось. Боевики удерживают под контролем крупные территории в Сирии и Ираке. Однако курдские и езидские женщины продолжают борьбу, в том числе, чтобы доказать: женщины - не рабы.

    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


Смотреть видео 04:45

Бывший боевик ИГ из Чечни: "Я видел, как отрубали головы"

Контекст

Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

В 2014 году боевики ИГ захватили территории езидов в Ираке. Многие женщины подверглись насилию, были похищены, проданы в рабство. О тех, кто сегодня воюет против ИГ, - галерея DW. (10.05.2016)  

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