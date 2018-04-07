 В Индии в результате ДТП погибли 27 детей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.04.2018
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Мир

В Индии в результате ДТП погибли 27 детей

В западной части Гималаев школьный автобус сорвался с горной дороги в овраг глубиной 90 метров. 12 детей доставлены в больницу, большинство из них - в критическом состоянии.

На месте ДТП в Индии, 9 апреля 2018 года

На месте ДТП в Индии, 9 апреля 2018 года

На севере Индии в результате аварии школьного автобуса в понедельник, 9 апреля, погибли не менее 30 человек. В числе погибших 27 детей в возрасте не старше 12 лет, двое учителей и водитель. Двенадцать детей доставлены в больницу, большинство из них - в критическом состоянии.

Контекст

Всерьез бороться с высокой смертностью на немецких дорогах начали только в 1970-е годы. Всего же почти за 70 лет в Германии в автомобильных авариях погибли более 780 тысяч человек. (16.12.2017)

Водитель рейсового автобуса не справился с управлением. Автобус занесло на повороте, он перевернулся и упал в кювет. (05.08.2017)

Инцидент произошел в штате Химачал-Прадеш, примерно в 325 км от его столицы Шимла. В округе Кангра в западной части Гималаев автобус сорвался с горной дороги в овраг глубиной 90 метров. Причина ДТП пока не выяснена. Очевидцы сообщают, что водитель ехал быстро и потерял управление на крутом повороте.

Индия - мировой лидер по числу жертв ДТП, отмечает агентство dpa со ссылкой на официальные данные. Ежегодно на индийских дорогах гибнут около 135 тысяч человек.

 

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