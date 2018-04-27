 В ЕС выросло число необоснованных запросов на убежище от граждан Грузии | Новости из Германии о Европе | DW | 30.04.2018
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Европа

В ЕС выросло число необоснованных запросов на убежище от граждан Грузии

В ЕС могут приостановить безвизовый режим с Грузией. Причина - резко выросшее количество необоснованных запросов на убежище от граждан Грузии.

Аэропорт Тбилиси, март 2017 г.

Аэропорт Тбилиси, март 2017 г.

Германия и другие страны ЕС столкнулись с резко возросшим количеством необоснованных запросов на предоставление убежища от граждан Грузии. Это случилось после отмены визового режима. По текущим данным, одни только немецкие ведомства зарегистрировали примерно в три раза больше запросов от граждан Грузии, чем до отмены виз в конце марте 2017 года.

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С января по март 2017 года, до либерализации визового режима, было принято 601 заявление. За тот же период 2018 года - 1771. Похожая или еще более напряженная ситуация наблюдается в Италии, Франции и Швеции. Противники отмены виз указывают, что они опасались именно подобного развития событий. Критики подобного решения предостерегали, что отсутствие визовых барьеров будет использовано грузинским криминалитетом.

В связи со сложившейся ситуацией в ЕС может начаться обсуждение механизмаотказа от безвизового режима. К нему могут прибегнуть в случае значительного увеличения необоснованных запросов на получение убежища либо когда въехавшие представляют собой проблему для безопасности.

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  • мужчина с макбуком на конференции

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    К родственникам или на конференцию?

    В случае посещения родственников или друзей следует иметь при себе приглашение и сведения о приглашающем - адрес и телефон. Если цель поездки - участие в деловой или научной конференции, то желательно иметь с собой приглашение на нее. А если речь об учебе, то может понадобиться подтверждение о зачислении в учебное заведение. Дорожная медстраховка не обязательна, но ее рекомендуется оформить.

  • девушка с кошельком

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Сколько денег нужно иметь при себе?

    Для доказательства платежеспособности при въезде могут попросить предъявить дорожные чеки, подтверждение бронирования жилья, наличную валюту и даже проверить лимит кредитной карты. Необходимая сумма зависит от продолжительности и выбора страны (стран) поездки и может сильно варьироваться: например, в Латвии это всего 14 евро в день на человека, а в соседней Эстонии - уже 94 евро в день.

  • заявление на получение Шенгенской визы

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Экономия времени и денег

    Безусловно, гражданам Украины приходится брать с собой в путешествие немало документов, но зато им не нужно обращаться за визами в консульства, платить за них и ждать оформления.

    Автор: Илья Коваль


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Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

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