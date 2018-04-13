В Ереване проходят массовые акции протеста

Сторонники оппозиции в Армении в понедельник, 16 апреля, начали массовые акции протеста в Ереване. Они протестуют против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Демонстранты заблокировали ряд автодорог, следуя призыву руководителя оппозиционной фракции "Елк" Никола Пашиняна. Участники митинга оставляют на дорогах автомобили и ложатся на асфальт, не пропуская транспорт. В настоящий момент движение по центру города практически прекращено.

Реальная власть в руках премьер-министра

По словам Пашиняна, оппозиционеры намерены дойти до здания парламента, передает "Интерфакс". В свою очередь, полиция заблокировала подступы к зданию парламента, а также начала зачистку одной из улиц от демонстрантов. Как сообщает армянская служба "Радио Свободы", около десяти протестующих были задержаны.

В субботу, 14 апреля, правящая Республиканская партия выдвинула на должность премьер-министра Сержа Саргсяна, который до 9 апреля занимал пост президента Армении. На 17 апреля в парламенте назначены выборы нового премьер-министра. Вследствие конституционной реформы, в результате которой Армения перешла от президентской к парламентской форме правления, власть в стране будет сконцентрирована непосредственно в руках премьер-министра.

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