В Ереване протестующие вышли на площадь Республики

В столице Армении в четверг, 19 апреля, участники акции протеста против назначения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра вышли на площадь Республики. Полиция призывает демонстрантов прекратить акцию, чтобы не мешать движению в районе площади. Как передает корреспондент DW с места события, здание правительства оцеплено силами правопорядка, в распоряжении которых имеются спецсредства.

Полиция также объявила об операции по восстановлению общественного порядка в Ереване. В рамках мероприятия были задержаны более 120 человек, отмечает корреспондент DW. Представители полиции освобождают входы в правительственные здания, которые были заблокированы демонстрантами.

Массовые протесты в Ереване

Во вторник, 17 апреля, парламент Армении выбрал премьер-министром страны Сержа Саргсяна, до этого два срока являвшегося президентом. На следующий день в столице Армении прошла массовая акция протеста, в которой приняли участие около 15 тысяч человек, сообщает агентство AP. Демонстрации также состоялись в Гюмри и ряде других городов страны. Несмотря на массовые акции, в четверг в Ереване состоялось первое заседание правительства под руководством Саргсяна.

Лидер протестующих - депутат парламента Армении Никол Пашинян - призвал митингующих не оказывать сопротивления правоохранительным органам. В то же время необходимо продолжать акции протеста против назначения экс-президента на пост премьер-министра Армении, считает депутат.

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