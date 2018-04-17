В Ереване протестующие блокируют движение транспорта

В Ереване участники акции протеста против назначения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении в пятницу, 20 апреля, вновь начали блокировать автомобильное движение на улицах и проспектах города. Как передает корреспондент DW с места события, к мобильным группам протестующих присоединяются новые участники, среди которых немало молодежи. Многие автомобилисты также выражают поддержку протестному движению.
Полиция задерживает участников акции, отмечает корреспондент DW. По словам пресс-секретаря правоохранительного ведомства Ашота Агароняна, в отделения полиции в пятницу были доставлены не менее 26 человек. Ранее представители полиции призвали организаторов акций протеста предоставить информацию о дальнейших действиях участников. Это необходимо для "безопасности мирного шествия", отмечают в полиции.
Протестующие и сотрудники правоохранительных органов должны следовать требованиям закона, полагает премьер-министр Армении. В стране в последние годы "выросли возможности граждан выражать свое недовольство", - цитирует Саргсяна агентство "Интерфакс". При этом единственным путем смены власти в Армении являются выборы, убежден премьер-министр.
Протесты продолжаются несколько дней
Во вторник, 17 апреля, парламент Армении выбрал премьер-министром страны Сержа Саргсяна, до этого два срока являвшегося президентом. На следующий день в столице Армении прошла массовая акция протеста, в которой приняли участие около 15 тысяч человек, сообщает агентство AP. Демонстрации также состоялись в Гюмри и ряде других городов страны.
Несмотря на массовые протесты, в четверг, 19 апреля, в Ереване прошло первое заседание правительства под руководством Саргсяна. В тот же день у здания правительства на площади Республики состоялась очередная акция.
Лидер протестующих - лидер армянской оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян - призвал митингующих не оказывать сопротивления правоохранительным органам. В то же время необходимо продолжать акции протеста против назначения экс-президента на пост премьер-министра Армении, считает депутат.
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Автор: Ашот Газазян, Ереван