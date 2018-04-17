 В Ереване полиция задерживает оппозиционеров | Новости из Германии о Европе | DW | 19.04.2018
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Европа

В Ереване полиция задерживает оппозиционеров

Полиция объявила о начале действий по восстановлению общественного порядка в столице Армении. Часть протестующих блокирует правительственные здания, часть - участвует в шествии.

Армянские полицейские

Армянские полицейские

В столице Армении полиция начала задержания участников акции протеста, заблокировавших правительственные здания на площади Республики в центре Еревана. В отделения полиции доставлены уже 20 демонстрантов, сообщила пресс-служба полиции Армении в четверг, 19 апреля.

По сообщению армянского интернет-портала News.am, на площадь Республики прибыло много полицейских и бойцов полицейского спецназа. Участники акции садятся на землю в знак протеста. Полицейские забирают наиболее активных участников, некоторых несут на руках. Часть активистов оказывает сопротивление полицейским.

Контекст

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В столице Армении проходит операция по восстановлению порядка

Ранее полиция объявила о начале операции по восстановлению общественного порядка в Ереване. В ее рамках они освобождают входы во все заблокированные демонстрантами правительственные здания.

Лидер протестующих - депутат парламента Армении Никол Пашинян - призвал митингующих не оказывать сопротивления правоохранительным органам. В то же время он призвал сторонников продолжать акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении.

Согласно последним сообщениям, протестующие разделились: часть из них осталась у правительственных зданий, а часть - во главе с Пашиняном - начала шествие по улицам Еревана. В шествии участвуют несколько сот человек.

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    Автор: Ашот Газазян, Ереван


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Контекст

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