В Ереване оппозиция возобновила акции протеста

В столице Армении Ереване сотни демонстрантов в среду, 18 апреля, возобновили шествие по проспектам Баграмяна и Маштоца в центре города. Акция проходит под руководством лидера оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никола Пашиняна, выступающего против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост главы правительства.

По сообщению корреспондента "Интерфакса", автомобильное движение полностью прекращено, полиция задержала целый ряд активистов. Демонстранты собрались перед резиденцией премьер-министра, которая ранее была резиденцией президента. Здание оцеплено полицейским спецназом.

Бессменный руководитель

Накануне парламент Армении избрал Саргсяна главой правительства. Серж Саргсян только 9 апреля покинул пост президента, который он занимал на протяжении двух пятилетних сроков. До этого - в 2007 - 2008 годах - он уже возглавлял правительство Армении.

Никол Пашинян призвал своих сторонников в знак протеста окружать и блокировать здания госучреждений, дороги и автотрассы. Он также сообщил, что намерен организовать "народные комитеты бархатной революции". "Мы должны завершить начатое дело и освободить Армению от этой власти", - заявил он на митинге в центре Еревана вечером 17 апреля.

Смотрите также:

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Митинги собирают тысячи людей Акции протеста собирают тысячи людей. Проспект маршала Баграмяна в Ереване, на котором располагается резиденция президента, блокирован с одной стороны манифестантами, с другой - силами правопорядка со спецтехникой. Подступы к президентскому дворцу надежно защищены.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Демонстранты настроены мирно Демонстранты заверяют, что настроены исключительно мирно, и призывают собравшихся самим выявлять возможных провокаторов и выдворять их.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване В качестве подкрепления Многие приходят на проспект Баграмяна не с пустыми руками. Приносят воду, пирожки, национальное печенье - гату, фрукты.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Внутреннее дело Флагов иностранных государств здесь не увидишь. Говорят, однажды промелькнули флаги Евросоюза и Украины, но их попросили свернуть - мол, проблема наша, внутренняя...

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Полиция обещает не прибегать к силе Полиция обещает не прибегать к силе, если манифестанты будут вести себя так, как и обещали - мирно.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Разговор по душам Слышат ли они друг друга?

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Советы недовольных "Съешьте мой водомет", - написано на плакате, который держит в руках этот юноша. Встречаются надписи и похлеще, например, адресованное властям: "Ешьте медленнее, а то подавитесь".

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Президенту, лично Плакат с шаржем на президента Армении Сержа Саргсяна.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Мелодии и ритмы Люди не только требуют относиться к их требованиям с уважением. На акциях протеста можно потанцевать, послушать любимую музыку. Говорят, скоро полицейское начальство сыграет с манифестантами в футбол. Но... только после молодежного бунта.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Заводила У протестующих есть и свой заводила. Помимо прочего он призывает не поддаваться на провокации и получать достоверную информацию о происходящем только у него.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване И в зной, и в ливень Людей не испугали ни 40-градусная жара 24 июня, ни ливень спустя сутки. Расходиться никто не собирается, хотя власти и объявили, что пересмотреть решение о повышении цены на электричество не представляется возможным. Автор: Ашот Газазян, Ереван

