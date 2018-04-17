 В Ереване оппозиция возобновила акции протеста | Новости из Германии о Европе | DW | 18.04.2018
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Европа

В Ереване оппозиция возобновила акции протеста

Несколько сотен активистов, выступающих против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром, проводят шествие в центре армянской столицы. Полиция задержала ряд демонстрантов.

Протесты в Ереване 16 апреля 2018 года

Акция потеста в Ереване (фото из архива: 16 апреля 2018 года)

В столице Армении Ереване сотни демонстрантов в среду, 18 апреля, возобновили шествие по проспектам Баграмяна и Маштоца в центре города. Акция проходит под руководством лидера оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никола Пашиняна, выступающего против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост главы правительства.

По сообщению корреспондента "Интерфакса", автомобильное движение полностью прекращено, полиция задержала целый ряд активистов. Демонстранты собрались перед резиденцией премьер-министра, которая ранее была резиденцией президента. Здание оцеплено полицейским спецназом.

Контекст

В Ереване несколько дней продолжаются массовые акции протеста оппозиции. Протестующие требуют не допустить избрания на пост премьер-министра страны экс-президента Сержа Саргсяна. (16.04.2018)

Группа вооруженных мужчин захватила здание полка ППС в столице Армении. Один человек погиб, несколько получили ранения. DW следит за развитием событий (время мск). (20.07.2016)

Бессменный руководитель

Накануне парламент Армении избрал Саргсяна главой правительства. Серж Саргсян только 9 апреля покинул пост президента, который он занимал на протяжении двух пятилетних сроков. До этого - в 2007 - 2008 годах - он уже возглавлял правительство Армении.

Никол Пашинян призвал своих сторонников в знак протеста окружать и блокировать здания госучреждений, дороги и автотрассы. Он также сообщил, что намерен организовать "народные комитеты бархатной революции". "Мы должны завершить начатое дело и освободить Армению от этой власти", - заявил он на митинге в центре Еревана вечером 17 апреля.

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    Автор: Ашот Газазян, Ереван


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