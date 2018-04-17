В Ереване задержаны 84 демонстранта

В Армении полиция в среду, 18 апреля, задержала 84 участника протестных акций, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря правоохранительного ведомства Ашота Агароняна. По словам пресс-секретаря, к 16 часа в отделения полиции доставили 84 демонстрантов. Из них 30 человек совершили административные правонарушения, их отпустили после составления протокола. "Остальные 54 человека подозреваются в совершении уголовных преступлений, их дела представлены в следственные органы", - заявил Агаронян.

Ранее в центре Еревана началось шествие под руководством лидера армянской оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никола Пашиняна. На мероприятие пришли несколько сотен человек. Они протестовали против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна главой правительства.

Бессменный руководитель

Накануне парламент Армении избрал Саргсяна главой правительства, несмотря на протесты. Серж Саргсян лишь 9 апреля покинул пост президента, который он занимал на протяжении двух пятилетних сроков. До этого - в 2007 - 2008 годах - он уже возглавлял правительство Армении.

Никол Пашинян призвал своих сторонников в знак протеста окружать и блокировать здания госучреждений, дороги и автотрассы. Он также сообщил, что намерен организовать "народные комитеты бархатной революции". "Мы должны завершить начатое дело и освободить Армению от этой власти", - заявил он на митинге в центре Еревана вечером 17 апреля.

В результате столкновений протестующих и полиции в Ереване 16 апреля пострадали 46 человек, в том числе шесть стражей порядка. Пор данным Минздрава Армении, все пострадавшие обратились за медицинской помощью, большинство - из-за поверхностных травм ног. По данным местных СМИ, около 30 человек госпитализированы, один полицейский прооперирован.

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