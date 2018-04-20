 В Ереване задержаны более 100 человек | Новости из Германии о Европе | DW | 22.04.2018
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Европа

В Ереване задержаны более 100 человек

Переговоры между оппозицией и властью в Ереване сорвались. Противники премьер-министра Саргсяна возобновили шествие. DW ведет хронику событий в Армении (время мск).

Полиция задерживает демонстрантов в Ереване (архив: 19 апреля)

Полиция задерживает демонстрантов в Ереване (архив: 19 апреля)

Массовые протесты в Ереване и ряде других городов Армении продолжаются с 13 апреля. Активисты протестуют против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. Саргсян занимает руководящие посты в Армении с 2007 года. Утром в воскресенья, 22 апреля, попытка диалога между протестующими и Саргсяном окончилась провалом. После этого был задержан один из лидеров армянской оппозиции Никол Пашинян.

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По мнению политолога Армена Ханбабяна, лидер оппозиционеров Пашинян совершил большую тактическую ошибку, сказав при встрече с Саргсяном, что единственным вопросом обсуждения могут быть условия его отставки. "Вопрос власти должен решать народ. И Пашинян должен был поставить условие проведения внеочередных парламентских выборов", - заявил Ханбабян в интервью DW, отметив, что тогда лидер оппозиции в любом случае оказался бы в выигрышном положении. 

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Протестные акции проходят в разных концах Еревана, а также во втором по величине городе Армении Гюмри, сообщает корреспондент DW. Демонстранты требуют освободить Никола и двух других депутатов. В столице протестующие стекаются к площади Республики, где уже сосредоточены значительные силы полиции. Во многих частях города происходят стычки с правоохранителями. Время от времени отдельных участников протеста увозят в отделения полиции, при этом точное число задержанных назвать трудно. 

++ 12.00 ++
Полиция Армении прокомментировала задержание Пашиняна и двух других депутатов - Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна. Как организаторы незаконной демонстрации, они были "насильно выведены из нее", сообщила полиция на своем сайте. В то же время сотрудники проводят массовые задержание демонстрантов. Как передает корреспондент "Интерфакса", любые попытки скопления и собрания граждан пресекаются. По предварительным данным полиции, задержано уже порядка 100 человек.

++ 12.10 ++
"Технология подавления - единственное,  что власть может противопоставить демократическому, в корне национальному движению", - считает армянский композитор и музыкант Ваан Арцруни. В беседе с DW он выразил мнение, что Саргсян пришел на переговоры с Пашиняном "ради того, чтобы декларировать свою приверженность силовому решению". Саргсян, по его словам, стремится "любой ценой сохранить единоличную власть" - "даже ценой крови сограждан".

++ 11.50 ++
По мнению эксперта Армянского института международных отношений и безопасности Рубена Меграбяна, провал переговоров Саргсяна и Пашиняна и последовавшая за ним силовая акция полиции были предрешены. После задержания Пашиняна и еще двоих депутатов "мы вступили в полосу дестабилизации, поскольку ситуация требует политического решения", заявил Меграбян в интервью DW. 

Во время протестов в Ереване 22 апреля

Во время протестов в Ереване 22 апреля

По его мнению, проблема заключается в "обоюдном непонимании новых реалий, которые уже сложились в стране". "Известно, что зубную пасту невозможно обратно затолкать в тюбик", - резюмировал Меграбян. 

Полиция в Ереване задерживает оппозиционных депутатов

++ 11.25 ++
Улица Арцаха перекрыта силами полиции. Движение здесь парализовано. Полиция распространила заявление о том, что все действия оппозиции незаконны и принято решение в рамках закона предпринять меры по пресечению протестного движения. Задержан третий депутат из оппозиционной фракции Пашиняна "Выход".

++ 10.30 ++
На улице Арцаха шествие оппозиции было остановлено полицейским оцеплением. Как передает корреспондент DW из Еревана, полицейские задержали Никола Пашиняна, отбив его у протестующих, в результате произошли столкновения. Полиция и спецназ применили спецсредства, начали задерживать демонстрантов. Полицейские в масках задержали и депутата парламента, соратника Пашиняна Сасуна Микаэляна. 

++ 10.10 ++
Оппозиционеры возобновили массовое шествие в Ереване. По словам Пашиняна, оппозиция теперь продолжит протесты с удвоенной силой. "Пусть нас не пугают кровопролитием, - заявил он. - Объявленная нами бархатная революция пользуется поддержкой 90 процентов  населения. Если не хотят, чтобы возникли проблемы в сфере национальной безопасности, то Саргсян сейчас же должен уйти в отставку".
 
Акции протеста должны происходить мирно, без насилия, отметил Пашинян, заявив, что угрозы Саргсяна "не имеют правовой силы, поскольку в соответствии с законом о собраниях, если они мирные, полиция обязана способствовать их проведению". 

Оппозиция и власть в Ереване прекратили диалог

++ 09.30 ++

В начале встречи лидер протестующих Пашинян в ответ на выраженное Саргсяном удовлетворение по поводу готовности оппозиции к диалогу жестко заявил, что "речь идет не о диалоге, а о нашей повестке". "Я пришел сюда обсудить условия вашей отставки и мирной передачи власти без потрясений", - пояснил Пашинян. В ответ Саргсян заявил, что тогда это "не диалог, а шантаж государства, законной власти" и под угрозой "логических последствий" призвал Пашиняна и его сторонников "вернуться в законное поле".

Серж Саргсян и Никол Пашинян во время попытки начать переговоры 22 апреля

Серж Саргсян и Никол Пашинян во время попытки начать переговоры 22 апреля

Оппозиционер ответил, что никто не имеет права говорить с протестующими на языке ультиматумов. "Вы не представляете ситуацию в стране. Вам не докладывают. Она поменялась. Вы не имеете власть, о которой вам говорят. Власть перешла к народу", - цитирует слова лидера протестующих агентство "Интерфакс". Саргсян заявил, что политическая сила, набравшая на выборах 7-8 процентов, не имеет права говорить от имени народа, и покинул место проведения встречи со словами "я не желаю с вами говорить".  

Массовые протесты в Ереване и ряде других городов Армении продолжаются с 13 апреля. Активисты протестуют против избрания экс-президента Саргсяна на пост премьер-министра Армении. Саргсян занимает руководящие посты в Армении с 2007 года.

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    Автор: Ашот Газазян, Ереван


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