 В Екатеринбурге совершено нападение на главного редактора ″Областной газеты″ | Новости из Германии о России | DW | 13.04.2018
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Россия

В Екатеринбурге совершено нападение на главного редактора "Областной газеты"

По факту избиения Дмитрия Полянина возбуждено уголовное дело. Проверяются все версии инцидента, в том числе связь нападения с журналистской деятельностью.

Вид на Екатеринбург

В Екатеринбурге совершено нападение на главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина. "Били арматурой. В результате - ушибы и сотрясение головного мозга, сломано ребро", - цитируются слова журналиста в сообщении, размещенном на сайте издания в пятницу, 13 апреля.

Контекст

При этом Полянин указал, что "способ совершения преступления почти полностью совпадает"  c методами, которые были описаны в опубликованной в конце января статье о "коммунальных войнах".

Проверяются все версии

Нападение произошло у подъезда Полянина накануне вечером. Факт избиения журналиста подтвердил изданию Znak.com официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

"Совместно с полицейскими выясняются все обстоятельства происшествия, в том числе проверяется возможная версия о том, что нападение могло быть связано с профессиональной деятельностью журналиста (объективных данных об этом пока не имеется)", - цитирует "Областная газета" заявление пресс-службы СУ СКР по Свердловской области.

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