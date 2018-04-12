По факту избиения Дмитрия Полянина возбуждено уголовное дело. Проверяются все версии инцидента, в том числе связь нападения с журналистской деятельностью.
В Екатеринбурге совершено нападение на главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина. "Били арматурой. В результате - ушибы и сотрясение головного мозга, сломано ребро", - цитируются слова журналиста в сообщении, размещенном на сайте издания в пятницу, 13 апреля.
При этом Полянин указал, что "способ совершения преступления почти полностью совпадает" c методами, которые были описаны в опубликованной в конце января статье о "коммунальных войнах".
Проверяются все версии
Нападение произошло у подъезда Полянина накануне вечером. Факт избиения журналиста подтвердил изданию Znak.com официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых. По факту преступления возбуждено уголовное дело.
"Совместно с полицейскими выясняются все обстоятельства происшествия, в том числе проверяется возможная версия о том, что нападение могло быть связано с профессиональной деятельностью журналиста (объективных данных об этом пока не имеется)", - цитирует "Областная газета" заявление пресс-службы СУ СКР по Свердловской области.
Смотрите также: