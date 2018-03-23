В Египте начались трехдневные президентские выборы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.03.2018

В Египте открылись избирательные участки на президентских выборах, которые будут проходить в течение трех дней с 26 по 28 марта. За должность главы государства борются нынешний президент Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер партии "Аль-Гад" Муса Мустафа Муса.

Как отмечают СМИ, главной особенностью выборов является отсутствие до последнего момента соперников у действующего президента. О повторном выдвижении на пост президента 63-летний ас-Сиси объявил в январе и до последнего момента оставался единственным кандидатом. Муса подал заявку на участие в выборах за 15 минут до окончания срока регистрации кандидатов.

Видимость альтернативы

Наблюдатели считают 65-летнего лидера партии "Аль-Гад", являющегося сторонником ас-Сиси, чисто техническим кандидатом, задача которого состоит в создании видимости альтернативы действующему президенту.

Нынешние президентские выборы - уже третьи послереволюции в 2011 году, в результате которой был свергнут правивший с 1981 года Хосни Мубарак. На предыдущих президентских выборах в Египте Абдель Фаттах ас-Сиси получил почти 97 процентов голосов, его единственный соперник, левоцентрист Хамдин Саббахи - 2,9 процента.

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