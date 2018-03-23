 В Египте начались трехдневные президентские выборы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.03.2018
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Мир

В Египте начались трехдневные президентские выборы

Наибольшие шансы возглавить государство еще на четыре года имеются у действующего президента ас-Сиси.

На избирательном участке

В Египте открылись избирательные участки на президентских выборах, которые будут проходить в течение трех дней с 26 по 28 марта. За должность главы государства  борются нынешний президент Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер партии "Аль-Гад" Муса Мустафа Муса.

Контекст

Как отмечают СМИ, главной особенностью выборов является отсутствие до последнего момента соперников у действующего президента. О повторном выдвижении на пост президента 63-летний ас-Сиси объявил в январе и до последнего момента оставался единственным кандидатом. Муса подал заявку на участие в выборах за 15 минут до окончания срока регистрации кандидатов.

Видимость альтернативы

Наблюдатели считают 65-летнего лидера партии "Аль-Гад", являющегося сторонником ас-Сиси, чисто техническим кандидатом, задача которого состоит в создании видимости альтернативы действующему президенту.

Нынешние президентские выборы - уже третьи послереволюции в 2011 году, в результате которой был свергнут правивший с 1981 года Хосни Мубарак. На предыдущих президентских выборах в Египте Абдель Фаттах ас-Сиси получил почти 97 процентов голосов, его единственный соперник, левоцентрист Хамдин Саббахи - 2,9 процента.

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  • Баденский земельный музей в Карлсруэ – выставка Рамсес – божественный владыка на реке Нил

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  • Баденский земельный музей в Карлсруэ – выставка Рамсес – божественный владыка на реке Нил

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  • Баденский земельный музей в Карлсруэ – выставка Рамсес – божественный владыка на реке Нил

    Рамсес II - легендарный правитель Египта

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    Во время правления Рамсеса II Древний Египет переживал эпоху расцвета - в том числе и в области культуры. Предметы искусства, как, например, изображенная здесь ваза, которую тоже можно увидеть на выставке в Карлсруэ, свидетельствуют об этом.

  • Баденский земельный музей в Карлсруэ – выставка Рамсес – божественный владыка на реке Нил

    Рамсес II - легендарный правитель Египта

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    Автор: Ольга Солонарь


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Контекст

Рамсес II - легендарный правитель Египта

В Баденском земельном музее в Карлсруэ проходит выставка, посвященная самому знаменитому египетскому фараону - Рамсесу II. Легендарного правителя не случайно назвали Великим. (01.03.2017)  

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