 В Европе ищут причастных к беспорядкам в ходе саммита G20 в ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 12.05.2018
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Германия

В Европе ищут причастных к беспорядкам в ходе саммита G20 в ФРГ

ФРГ отправила Испании, Италии и еще 13 странам Европы список 24 лиц, подозреваемых в нарушении общественного порядка в ходе саммита "большой двадцатки" в Гамбурге.

Беспорядки в Гамбурге во время саммита G20, июль 2017 года

Беспорядки в Гамбурге во время саммита G20, июль 2017 года

Германское Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) отправило ряду стран Европы список лиц, разыскиваемых в связи с беспорядками в Гамбурге во время саммита "большой двадцатки". Об этом сообщают издания немецкого медиаконцерна Funke Mediengruppe в субботу, 12 мая, со ссылкой на ответ министерства внутренних дел ФРГ на запрос фракции Левой партии в бундестаге.

Контекст

Среди россиян, которых задерживали во время столкновений в Гамбурге, была женщина. Двое граждан РФ еще остаются под стражей. Им может грозить наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. (14.07.2017)

Репортер DW Ханс Пфайфер 4 дня был в Гамбурге и наблюдал за протестами в ходе саммита G20. После того, что произошло, он делает вывод, что немецкому обществу нужен диалог. (10.07.2017)

Список разыскиваемых получили 15 стран: Испания, Великобритания, Греция, Франция, Польша, Венгрия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Австрия, Швеция, Дания, Финляндия, Италия и Швейцария. В документе указаны имена 24 человек, в отношении которых ведутся следственные действия по подозрению в нарушении общественного порядка, поджоге и нанесении телесных повреждений.

В ходе саммита G20 ранены около 500 полицейских

Во время саммита "большой двадцатки" в Гамбурге в начале июля 2017 года агрессивные экстремисты поджигали сооруженные ими баррикады, громили магазины, забрасывали полицейских бутылками, дымовыми шашками и другими предметами. Пострадали около 500 стражей порядка, были задержаны свыше 200 человек. Полиции пришлось применить водометы.

Многие из одетых в черное хулиганов в масках, по словам очевидцев, говорили на итальянском, французском, испанском и других языках. По данным полиции, агрессивные экстремисты, выступающие против капитализма, специально съехались в Гамбург, чтобы устроить беспорядки во время саммита G20. В связи с беспорядками полиция объявила в розыск по Германии более 100 человек.

Сами сотрудники правоохранительных органов также в десятках случае были заподозрены в нанесении телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей.

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  • Хулиган в маске бросает в полицейских дымоую шашку

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    Хулиганствующие левые экстремисты из так называемого "Черного блока" устроили пожары в нескольких кварталах города. Горели машины, мусорные контейнеры, полки разгромленных супермаркетов.

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    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

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    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Очевидцы говорят, что многие из одетых в черное хулиганов в масках говорили на итальянском, французском, испанском и других языках. По данным полиции, готовые к насилию экстремисты, ненавидящие капитализм, специально съехались в Гамбург, чтобы устроить беспорядки во время саммита G20.

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    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Лишь к утру субботы полиции удалось окончательно рассеять группы агрессивных экстремистов и взять под контроль проблемные районы Гамбурга.

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    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Больше всего пострадал район Шанценфиртель, известный своей развитой контркультурой.

  • Полностью сожженная машина и рядом с ней маленькая девочка

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    На утро после протестов несколько районов Гамбурга при свете дня выглядят так, словно в городе шла война.

    Автор: Юлия Сеткова


Смотреть видео 01:52

Итоги саммита "большой двадцатки" в Гамбурге

Контекст

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

Вечером и ночью после первого дня саммита G20 в Гамбурге экстремистски настроенные хулиганы в масках устроили погромы в нескольких районах города. Фоторепортаж DW. (07.07.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Итоги саммита "большой двадцатки" в Гамбурге  

Ночные беспорядки в Гамбурге во время саммита G20  

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