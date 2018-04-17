 В Европарламенте хотят заслушать Цукерберга из-за скандала об утечке данных | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

В Европарламенте хотят заслушать Цукерберга из-за скандала об утечке данных

Еврокомиссар по вопросам юстиции пригласила Марка Цукерберга выступить перед евродепутатами. Это связано с недавним скандалом вокруг утечки данных пользователей соцсети.

Выступление Марка Цукерберга в американском Конгрессе, 10 апреля 2018 г.

Выступление Марка Цукерберга в американском Конгрессе, 10 апреля 2018 г.

Основатель и руководитель компании Facebook Марк Цукерберг приглашен выступить в Европарламенте в связи со скандалом вокруг утечки данных своих пользователей. Об этом в среду, 18 апреля, заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова. По ее словам, этот случай слишком важный, чтобы "просто так просмотреть его". Юрова рекомендовала Цукербергу принять приглашение. Руководство компании пока не прокомментировала заявление еврокомиссара.

Контекст

Слушания по Facebook в Конгрессе США и новые законопроекты по регулированию интернета в России. Что между ними общего и в чем разница? Разбирался Александр Плющев. (12.04.2018)

Основатель соцсети назвал появление данных пользователей у Cambridge Analytica собственной ошибкой и пообещал проверить все приложения, у которых имеется доступ к пользовательской информации. (11.04.2018)

На минувшей неделе Цукерберг в течение двух дней на протяжении десяти часов отвечал на вопросы американских парламентариев. На следующий вторник в Сан-Франциско должна состояться встреча руководителя Facebook и еврокомиссара Андруса Ансипа.

Несколько лет назад компания Cambridge Analytica, связанная с предвыборным штабом Дональда Трампа, воспользовалась данными приложения для Facebook, которое предлагало пользователям составить их психологический портрет. Это приложение установили около 270 тысяч человек, передав ему свою личную информацию. Позже Cambridge Analytica отчиталась в том, что она уничтожила полученную информацию, однако, как выяснилось, не все данные были удалены. Предполагается, что в ходе последней предвыборной кампании в США фирма использовала личные данные части электората страны для создания адресной и психологически выверенной рекламы.

Смотрите также:

  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).

  • Президент США Дональд Трамп

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент США Дональд Трамп

    "Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.

  • Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.

  • Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.

  • Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси

    Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.

  • Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.

  • Белый Дом

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Белый дом

    Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

  • Барак Обама

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Вне конкуренции

    Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

  • Ангела Меркель и Дмитрий Медведев

    Мировые лидеры в сети Facebook

    В списках также значатся

    У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

  • Матрешки Дональд Трамп и Владимир Путин

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Дружественное абонирование

    Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 03:16

За что отчитывался Цукерберг перед Сенатом и причем тут российский след?

Контекст

Мировые лидеры в сети Facebook

С 2015 года число пользователей Facebook превышает население Китая. Вниманием этой глобальной аудитории стремятся завладеть лидеры государств и правительств мира. (10.04.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

За что отчитывался Цукерберг перед Сенатом и причем тут российский след?  

Соцсети рассказали в Сенате, как Россия влияла на выборы в США  

Как обмануть алгоритмы соцсетей  

Также по теме

USA Facebook-Chef Mark Zuckerberg sagt erstmals vor dem US-amerikanischen Kongress aus

Цукерберг в Конгрессе США извинился за утечку данных Facebook 10.04.2018

Основатель соцсети назвал появление данных пользователей у Cambridge Analytica собственной ошибкой и пообещал проверить все приложения, у которых имеется доступ к пользовательской информации.

Facebook Event

Федеральная торговая комиссия США расследует утечку данных Facebook 26.03.2018

Американская организация, отвечающая за защиту прав потребителей, начала расследование в связи с информацией об утечке данных около 50 млн пользователей Facebook.

Symbolbild Smartphone-Nutzer vor Facebook Logo

Преподаватель Кембриджа собирал личную переписку пользователей Facebook 13.04.2018

Алекс Коган использовал для этих целей созданное им приложение "This Is Your Digital Life". С его помощью частные сообщения пользователей соцсети могли попасть в распоряжение Cambridge Analytica.

Самые читаемые

Комментарий: Меркель предъявила ультиматум "Северному потоку-2"  

Комментарий: Запад заговорил на языке Путина  

Армию Сирии обвиняют в новом применении химического оружия  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно