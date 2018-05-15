 В Думе Кара-Мурзе-младшему грозят уголовной ответственностью | Новости из Германии о России | DW | 16.05.2018
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Россия

В Думе Кара-Мурзе-младшему грозят уголовной ответственностью

Добиться принятия акта Магнитского в ряде стран, и это "явка с повинной", заявляет замглавы фракции "Единая Россия" Исаев. Он угрожает Кара-Мурзе-младшему уголовным преследованием.

Владимир Кара-Мурза-младший

Владимир Кара-Мурза-младший

В случае принятия закона об уголовной ответственности за совершение действий, которые привели к введению иностранных санкций против РФ, под его действие может подпасть заместитель председателя движения "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза-младший. Об этом в среду, 16 мая, заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

Он напомнил, что оппозиционер говорил о своем активном содействии введению акта Магнитского в ряде государств и выражал намерение продолжать этим заниматься. "Это называется явкой с повинной по данному составу, если он будет принят", - полагает Исаев. Действие новой нормы в случае ее утверждения может распространиться и на других лиц, которые "открыто заявляют, что они составляют подобного рода списки", пригрозил депутат.

"Важная политическая работа"

Владимир Кара-Мурза-младший ранее сообщил "Интерфаксу", что не намерен прекращать свою деятельность и содействовать введению персональных иностранных санкций против россиян, "нарушающих российские законы и права российских граждан". Это "важная политическая работа", которой он занимается уже восемь лет, подчеркнул оппозиционер. "Горжусь своим скромным вкладом в то, что "законы Магнитского" на сегодняшний день приняты в шести странах", - заявил зампредседателя "Открытой России".

Контекст

На данный момент "акт Магнитского" принят в шести странах. Первыми это сделали в США в 2012 году. Затем подобные законы были одобрены в Эстонии, Канаде, Литве, Латвии и Великобритании. "Список Магнитского" был разработан в Вашингтоне после отмены поправки Джексона-Вэника. Акт определял круг фигурантов, причастных к гибели в СИЗО юриста Сергея Магнитского и вводил визовые и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. В черный список Вашингтон вносит лица, ответственные за внесудебные расправы, пытки и другие грубые нарушения прав человека.

В декабре 2016 года действие "закона Магнитского" было распространено на все страны мира - до этого он имел силу только в отношении России.

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Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом. (17.05.2016)  

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