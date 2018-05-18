В деле математика Богатова сменился обвиняемый

Житель Ставрополя Владислав Кулешов арестован в рамках уголовного дела, обвиняемым по которому ранее проходил математик Дмитрий Богатов. Кулешова обвиняют в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в Москве, сообщает в понедельник, 21 мая, агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского районного суда Алексея Черникова.

Суд постановил заключить Владислава Кулешова под стражу на срок до 30 июня. В свою очередь, уголовное дело в отношении Дмитрия Богатова, которому в 2017 году предъявили те же обвинения, было прекращено 16 мая. По информации портала "Медиазона", Кулешов признал вину и "не хочет" подавать жалобу на арест.

По словам Черникова, Владислав Кулешов был пользователем одного из специальных форумов для программистов. "Он использовал один из пяти аккаунтов, зарегистрированных под псевдонимом Айрат Баширов. Под тем же именем, но с другого аккаунта были написаны два поста, публикацию которых инкриминировали Богатову", - заявил Алексей Черников.

Процесс в отношении Богатова

Дмитрия Богатова задержали в апреле 2017 года, в июле его поместили под домашний арест. По версии следствия, математик размещал на специализированном форуме SysAdmins.ru сообщения с призывами участвовать в несанкционированной акции 2 апреля. Сам Богатов отвергал эти обвинения. Его защита заявляла, что он был администратором выходного узла сети Tor, что позволяло посторонним пользователям публиковать сообщения с его IP-адреса.

В январе 2018 года специалисты экспертно-криминалистического центра МВД не обнаружили доказательств вины Дмитрия Богатова, после чего из-под домашнего ареста его отпустили.

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