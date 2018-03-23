В городах США проходят акции за ограничение продажи оружия | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.03.2018

Акция за ограничения продажи оружия проходит в столице США в субботу, 24 марта. По словам организаторов "Марша за наши жизни", кроме Вашингтона в различных частях страны запланированы свыше 800 акций протеста.

Накануне, в пятницу, 23 марта, генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс представил законопроект, запрещающий оснащать полуавтоматическое оружие механизмами, повышающими его скорострельность. Новая мера является важным шагом к снижению угрозы от применения оружия, считает министр. Президент США в своем сообщении в Twitter также пообещал запретить подобные устройства.

Согласно опросу, проведенному центром изучения общественного мнения Associated Press-NORC, 69 процентов американцев считают, что законы, регулирующие владение оружием, следует ужесточить. В октябре 2016 года за ужесточение законодательства высказались 65 процентов, а в октябре 2013 года - 55 процентов опрошенных.

Акции в других странах

Помимо США, акции проходят и в других странах. Так, в Австралии около сотни школьников и членов их семей собрались в Гайд-парке в Сиднее. Десятки протестующих вышли к зданию посольства США в Лондоне. Участники акций почтили память погибших в результате стрельбы в средней школе в городе Паркленд на юге Флориды 14 февраля.

Руководитель британского отделения правозащитной организации Amnesty International Кейт Аллен считает "необходимым" ужесточение законодательства США. В Великобритании новый закон о владении оружием был введен после стрельбы в начальной школе шотландского города Данблейн в 1996 году, напомнила эксперт AI.

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