 В городах США проходят акции за ограничение продажи оружия | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.03.2018
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Мир

В городах США проходят акции за ограничение продажи оружия

Участников "Марша за наши жизни" поддержали и в других странах. Минюст США подготовил законопроект, запрещающий модернизацию полуавтоматического оружия.

Марш в центре Вашингтона

Марш в центре Вашингтона

Акция за ограничения продажи оружия проходит в столице США в субботу, 24 марта. По словам организаторов "Марша за наши жизни", кроме Вашингтона в различных частях страны запланированы свыше 800 акций протеста.

Накануне, в пятницу, 23 марта, генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс представил законопроект, запрещающий оснащать полуавтоматическое оружие механизмами, повышающими его скорострельность. Новая мера является важным шагом к снижению угрозы от применения оружия, считает министр. Президент США в своем сообщении в Twitter также пообещал запретить подобные устройства.

Согласно опросу, проведенному центром изучения общественного мнения Associated Press-NORC, 69 процентов американцев считают, что законы, регулирующие владение оружием, следует ужесточить. В октябре 2016 года за ужесточение законодательства высказались 65 процентов, а в октябре 2013 года - 55 процентов опрошенных.

Контекст

Несмотря на сообщения о планах Николаса Круза устроить стрельбу в школе, ФБР не предприняло никаких мер. Трамп связал промах спецслужб с расследованием о вмешательстве России в выборы президента США. (18.02.2018)

Бывший ученик, устроивший стрельбу в средней школе в городе Паркленд, задержан полицией. Официальные данные о числе погибших и раненых долгое время не оглашались. (14.02.2018)

Акции в других странах

Помимо США, акции проходят и в других странах. Так, в Австралии около сотни школьников и членов их семей собрались в Гайд-парке в Сиднее. Десятки протестующих вышли к зданию посольства США в Лондоне. Участники акций почтили память погибших в результате стрельбы в средней школе в городе Паркленд на юге Флориды 14 февраля.

Руководитель британского отделения правозащитной организации Amnesty International Кейт Аллен считает "необходимым" ужесточение законодательства США. В Великобритании новый закон о владении оружием был введен после стрельбы в начальной школе шотландского города Данблейн в 1996 году, напомнила эксперт AI.

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    Автор: Екатерина Венкина


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