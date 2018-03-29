 В Германии яйца несут зайцы | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 31.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

В Германии яйца несут зайцы

"Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною..." Нет, ласточка здесь ни при чем. В Германии Пасха и весна чаще ассоциируются с зайцем. Почему именно с ним?

Заяц и пасхальные яйца

Зайцы украшают сейчас полки самых разных немецких магазинов: плюшевые, пластиковые, из войлока, бумаги, картона, не говоря уже о шоколадных зайцах: на Пасху их съедается несколько тысяч.

Дело в том, что в Германии именно заяц приносит крашеные яйца, сладости и подарки на праздник Пасхи. Почему заяц? Ведь в отличие от многочисленной домашней живности, которая упоминается в Библии, зайцы никакого отношения к христианству не имеют. Или скажем так: казалось бы, не имеют...

От Афродиты к христианству

Заяц был любимым зверьком греческой богини любви Афродиты. Она была, конечно, языческой богиней, но большинство известных сегодня пасхальных традиций, уверены немецкие теологи, зародилось именно в языческие времена. Такие атрибуты праздника, как пасхальный заяц или пасхальное яйцо, пользовались популярностью задолго до возникновения христианства.

Контекст

Около 67 процентов жителей Германии с радостью ожидают приближения праздника Пасхи. Об этом свидетельствуют данные репрезентативного опроса, проведенного на прошлой неделе. (14.04.2014)

Красить пасхальные яйца - обычай древний, но ассортимент пигментов в последнее время существенно изменился. И оказалось, что некоторые красители отнюдь не безвредны. (13.04.2017)

Перед праздниками и во время Пасхи в Германии проходят выставки и ярмарки пасхальных яиц. Что можно на них увидеть или купить? (14.04.2017)

А Пасха - по-немецки Ostern - происходит от имени богини весны Остары (Ostara), символизирующей рождение новой жизни, начало нового календарного цикла. Заяц, как необыкновенно плодовитое животное, подходит для этого праздника просто идеально.

Легенды и мифы

Если верить легендам, употребление в пищу зайчатины помогало зачатию сыновей - продолжателей рода. В раннюю пору христианства, однако, подавать на стол подобное жаркое строго запрещалось как раз из-за "распущенности" упомянутого животного. Лишь в конце 17-го века пасхальный заяц был окончательно "реабилитирован" и на радость детям и взрослым неутомимо приносит разноцветные яйца.

А сам заяц нередко становится украшением праздничной трапезы в виде жаркого. Разумеется, не каждой семье и не всегда в прежние времена удавалось подать на пасхальный стол жаркое из настоящего зайца или кролика. Так появился так называемый "фальшивый заяц" - весьма популярное в Германии блюдо. Вот как его делают.

Из мясного фарша, мелко порубленного лука и размоченной в молоке булочки нужно приготовить смесь, сдобренную солью, перцем, щепоткой муската. Подготовленное "тесто" разложить толстым слоем на влажном полотенце, посередине разместить слой слегка обжаренной соломки из моркови и 3-4 сваренных вкрутую яйца. При помощи полотенца сделать рулет, выложить на противень, смазать взбитым сырым яйцом, посыпать тертыми сухарями и выпекать около полутора часов в духовом шкафу при 180º. Приятного аппетита - и хороших праздников!

Смотрите также:

Пасхальные традиции Европы

  • Ostereier und Hasen

    Пасхальные традиции Европы

    Германия: по следам пасхального зайца

    Разноцветные крашеные яйца в Германии традиционно приносит зайчик, пряча их в травке и под кустами. В пасхальное воскресенье ребятишки отправляются на поиски заветного "клада". Первое письменное упоминание об этой традиции относится к 1662 году. Сегодня к празднику Пасхи немцы готовятся заранее: в вазы они ставят ветки вербы, которые украшают искусно расписанными пустыми яйцами.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Польша: обливания на радость

    В так называемый "поливальный" или "обливанный" понедельник - сразу после Пасхи - польские парни обливают девушек водой из ведер, ушатов и водяных пистолетов. Впрочем, девушки в долгу не остаются и "платят" тем же. Обряд "смигус-дынгус" напоминает о знаменательном событии - крещении князя Мешко I в 966 году, обратившего Польшу в христианство.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Испания: покаянные шествия

    Святую неделю традиционно отмечают в Испании. Ежедневно, начиная с Вербного воскресенья и до Пасхи, по всей стране проходят шествия. Процессии босоногих кающихся, облаченных в длинные одеяния, маски и колпаки, следуют по улицам испанских городов, моля о прощении за все совершенные прегрешения.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Англия: постный обед и пушистый прутик

    В Страстную пятницу жители Англии едят чрезвычайно скромно. Зато в этот день подают традиционные булочки с изюмом, на которых глазурью нарисован крест. Еще одна местная традиция: дотрагиваться до пушистых веточек вербы, украшенных разноцветными яйцами. Англичане уверены, что это приносит счастье.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Италия: полная тишина

    Во время пасхальных праздненств шумная Италия погружается в тишину. Собравшиеся вместе верующие участвуют в молчаливых процессиях, следуя за церковным крестом, который проносят по городским улицам. Так они вспоминают о крестном пути Иисуса Христа. А в пасхальное воскресенье все внимают традиционному посланию папы римского "Граду и миру", которое он произносит на 60 языках.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Италия: соль праздника

    Кстати, в то время как немцы лакомятся шоколадными яйцами, итальянцы на Пасху предпочитают яства более основательные. К традиционной выпечке здесь относится "пасхальный торт" из соленого теста с вареными яйцами и шпинатом. В пару ему на праздничный стол подают еще и сладкий пирог в форме голубя.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Франция: молчание колоколов

    Во Франции на поиски пасхальных яиц и сладостей дети отправляются лишь в понедельник. В Чистый четверг и Страстную пятницу по всей стране молчат церковные колокола. Их перезвон в пасхальное воскресенье - знак особый: собравшимся теперь можно обнимать и целовать друг друга в честь праздника.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Финляндия: огнем и розгами

    В честь праздника в Финляндии "секут" друг друга березовыми прутьями. Слегка, конечно. Вспоминая тем самым о пальмовых ветвях, которыми Иисуса приветствовали в Иерусалиме. В пасхальное воскресенье процессии детей с барабанами и дудками возвещают об окончании траура. А под вечер здесь, как и в Германии, зажигают костры.

  • Osterlamm

    Пасхальные традиции Европы

    Германия: сладкие ягнята

    Пасхальные ягнята, которых в Германии подают на стол в виде выпечки из сладкого теста, напоминают о древнем ритуале жертвоприношения во время иудейского праздника Песах. Для христиан жертвенный агнец символизирует Иисуса, умершего на кресте во имя людей. С древней религией христианство роднит еще одна традиция - зажигание свечей, символизирующих жизнь.

    Автор: Сабине Ольце, Инга Ваннер


Кто кладет золотые яйца
Смотреть видео 01:22

Кто кладет золотые яйца в пасхальную корзинку (15.04.2017)

Контекст

Пасхальные традиции Европы

Европа празднует Пасху. В каждой стране делают это по-своему. Пасхальные обычаи европейцев очень разнообразны: одни разжигают костры, другие обливаются водой, третьи примыкают к молчаливому шествию... (17.04.2014)  

Ссылки в интернете

Постная кухня из Германии

Аудио- и видеофайлы по теме

Кто кладет золотые яйца в пасхальную корзинку (15.04.2017)  

Также по теме

Straußenei als blaues Auto

Пасхальные яйца - необычные, забавные, пикантные 30.03.2018

Перед праздниками и во время Пасхи в Германии проходят выставки и ярмарки пасхальных яиц. Что можно на них увидеть или купить?

Ostern Sorben Bräuche Eierrollen in Lausitz

Пасхальные традиции лужицких сербов 26.03.2018

История этого народа насчитывает более 1400 лет. На Пасху, которую лужицкие сербы отмечают по западному календарю, они раскрашивают яйца, жгут костры и устраивают конные процессии.

BdT Bild des Tages Ostereier

Что запретили немцам в пасхальные выходные 30.03.2018

Впереди в Германии длинные выходные, однако не все развлечения разрешены в эти дни. DW выяснила, чем нельзя заниматься на Пасху.

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера