В Германии яйца несут зайцы

Зайцы украшают сейчас полки самых разных немецких магазинов: плюшевые, пластиковые, из войлока, бумаги, картона, не говоря уже о шоколадных зайцах: на Пасху их съедается несколько тысяч.

Дело в том, что в Германии именно заяц приносит крашеные яйца, сладости и подарки на праздник Пасхи. Почему заяц? Ведь в отличие от многочисленной домашней живности, которая упоминается в Библии, зайцы никакого отношения к христианству не имеют. Или скажем так: казалось бы, не имеют...

От Афродиты к христианству

Заяц был любимым зверьком греческой богини любви Афродиты. Она была, конечно, языческой богиней, но большинство известных сегодня пасхальных традиций, уверены немецкие теологи, зародилось именно в языческие времена. Такие атрибуты праздника, как пасхальный заяц или пасхальное яйцо, пользовались популярностью задолго до возникновения христианства.

А Пасха - по-немецки Ostern - происходит от имени богини весны Остары (Ostara), символизирующей рождение новой жизни, начало нового календарного цикла. Заяц, как необыкновенно плодовитое животное, подходит для этого праздника просто идеально.

Легенды и мифы

Если верить легендам, употребление в пищу зайчатины помогало зачатию сыновей - продолжателей рода. В раннюю пору христианства, однако, подавать на стол подобное жаркое строго запрещалось как раз из-за "распущенности" упомянутого животного. Лишь в конце 17-го века пасхальный заяц был окончательно "реабилитирован" и на радость детям и взрослым неутомимо приносит разноцветные яйца.



А сам заяц нередко становится украшением праздничной трапезы в виде жаркого. Разумеется, не каждой семье и не всегда в прежние времена удавалось подать на пасхальный стол жаркое из настоящего зайца или кролика. Так появился так называемый "фальшивый заяц" - весьма популярное в Германии блюдо. Вот как его делают.

Из мясного фарша, мелко порубленного лука и размоченной в молоке булочки нужно приготовить смесь, сдобренную солью, перцем, щепоткой муската. Подготовленное "тесто" разложить толстым слоем на влажном полотенце, посередине разместить слой слегка обжаренной соломки из моркови и 3-4 сваренных вкрутую яйца. При помощи полотенца сделать рулет, выложить на противень, смазать взбитым сырым яйцом, посыпать тертыми сухарями и выпекать около полутора часов в духовом шкафу при 180º. Приятного аппетита - и хороших праздников!

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