В Германии устроили облаву на лихачей перед школами

Полиция Баварии и Саксонии в среду, 18 апреля, проводит усиленный контроль соблюдения скоростного режима перед школами.
Как передает агентство dpa, в Баварии в акции участвует около двух тысяч полицейских, проводящих замеры перед учебными заведениями по всей этой федеральной земле. Эта фотография была сделана утром перед одной из школ Мюнхена.
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