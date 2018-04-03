В Германии уже цветет миндаль

Немецкий винодельческий район Кайзерштуль (Kaiserstuhl) расположен в Бадене между Фрайбургом и долиной Рейна. Свое название (в переводе - "Трон императора") это нагорье получило в память о германском императоре Оттоне III (980-1002). Миндаль в Германии используют в основном для производства марципана, изобретенного в ганзейском городе Любек.
Смотрите также:
Винодельческие регионы Германии
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Винные ландшафты Германии
Рейнгессен
Рейнгессен (Rheinhessen) - крупнейший винодельческий регион Германии. Общая площадь виноградников между Вормсом, Майнцем и Бингеном составляет 26 тысяч гектаров. Виноделие получило широкое распространение здесь уже в IX веке, а самый старый виноградник был заложен в 742 году в Нирштайне на склоне Niersteiner Glöck. На фотографии - винная королева Рейнгессена одного из прошлых сезонов.
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Винные ландшафты Германии
Рейнгау
Вдоль главной немецкой реки расположено целых шесть винодельческих регионов. Один из них - Рейнгау (Rheingau), где впервые начали производить вино позднего сбора (Spätlese). Всемирную известность имеет здешний монастырь Эбербах (Eberbach), сыгравший одну из ключевых ролей в развитии немецкого виноделия в Германии. Обитель была основана в XII веке монахами-цистерцианцами из Бургундии.
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Винные ландшафты Германии
Средний Рейн
Долина Среднего Рейна (Mittelrhein) начинается около Бингена, где русло начинает сужаться. Его словно берут в тиски склоны Рейнских Сланцевых гор. Виноградники этого региона простираются на несколько десятков километров вдоль реки до самого Бонна. Часть Рейнской долины от Бингена до Кобленца, знаменитая средневековыми замками и развалинами, включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Винные ландшафты Германии
Пфальц
Пфальц (Pfalz) - второй по площади винный регион Германии. В Бад-Дюркхайме проходит самый массовый винный праздник в мире и находится самая большая в мире бочка. По Пфальцу также проложена Немецкая винная дорога (Deutsche Weinstraße) протяженностью 85 километров - первый в Германии тематический маршрут такого рода. Он проходит вдоль границы с Францией через 130 винодельческих поселений.
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Винные ландшафты Германии
Франкония
Франкония (Franken)- еще одна древняя виноградарско-винодельческая область. Здесь традиционно используют приметные бутылки бурдючной формы, напоминающеие фляги римских легионеров. История виноделия в этом регионе насчитывает более 1200 лет. Виноделы молодого поколения ставку делают не на количество, а на качество вина, а также создание для него современного имиджа, отвечающего духу времени.
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Винные ландшафты Германии
Мозель
Вдоль Мозеля (Mosel) простирается старейшая наряду с Рувером и Сааром винодельческая область Германии. Первую лозу здесь посадили древние римляне 2000 лет назад. Особой славой пользуется гора Кальмонт - самый крутой виноградник Европы. Он расположен на склоне, угол подъема которого достигает 68 градусов. Подняться на него можно только с помощью зубчатой дороги или скалолазного снаряжения.
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Винные ландшафты Германии
Баден
Баден (Baden) - третья по площади виноградников немецкая винодельческая область. Она простирается от Боденского озера вдоль Рейна до Мангейма. Баден считается самым теплым регионом Германии. Основная его продукция - красные вина, получаемые из сорта винограда пино-нуар. Его родиной считается Бургундия, что отразилось в немецком названии - Spätburgunder, то есть позднем бургундском.
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Винные ландшафты Германии
Вюртемберг
В этой области, где расположены Штутгарт и Хайльброн, вино считается своего рода народным напитком. В Вюртемберге (Württemberg) его потребление на душу населения в два раза превышает средний показатель по Германии. Местные вина можно продегустировать, например, в конце лета во время праздника "Штутгартская винная деревня" ("Stuttgarter Weindorf"). Самый распространенный сорт - троллингер.
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Винные ландшафты Германии
Ар
Долина реки Ар (Ahr), впадающей в Рейн между Кобленцем и Бонном, известна своими красными винами. Она относится к числу самых небольших винодельческих областей Германии. По долине реки проложена 35-километровая "Тропа красного вина" (Rotweinwanderweg), а также велосипедный маршрут, о котором мы уже подробно рассказывали. Ссылка - в конце страницы. На фотографии - живописная деревушка Майшос.
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Винные ландшафты Германии
Зале-Унструт
Зале-Унструт (Saale-Unstrut) в Саксонии-Анхальт и Тюрингии - самая северная винодельческая область Германии. Регион расположен в долинах двух рек в районе 51-й параллели, считающейся естественной границей для виноделия в северных широтах. Несмотря на сложные климатические условия, за много сотен лет здесь научились производить вина отменного качества, пользующиеся большим спросом.
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Винные ландшафты Германии
Саксония
Еще один восточногерманский винодельческий регион расположен в Саксонии (Sachsen). Новый импульс для развития он получил после воссоединения страны в 1990 году. Здесь специализируются, главным образом, на выпуске игристых вин. В последние выходные августа 25 саксонских винодельческих хозяйств устраивают день открытых дверей.
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Винные ландшафты Германии
Гессенская горная дорога
Винодельческий регион Гессенская горная дорога (Hessische Bergstraße) расположен севернее Гейдельберга. Его площадь составляет всего 452 гектара, но на этой небольшой территории встречается более 230 разных типов почвы, что делает его уникальным. Здесь производят эксклюзивные вина, которые в магазины практически не попадают. Их подают и продают на месте.
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Винные ландшафты Германии
Наэ
Долина Наэ (Nahe) находится между Мозелем и Рейном. Она относится к числу небольших немецких винодельческих регионов. Площадь виноградников составляет 4000 гектаров. Основные сорта: рислинг, риванер и сильванер. По региону проложены туристический пеший маршрут "Винная тропа Наэ" (Naheweinstraße) и "Велосипедная дорога Наэ" (Nahe-Radweg).
Автор: Анне Термече, Максим Нелюбин
10 причин любить Баден-Вюртемберг
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Достопримечательности Баден-Вюртемберга
Штутгарт
"Мы можем все, кроме литературного немецкого", - так звучит самоироничный слоган, используемый в имиджевых кампаниях Баден-Вюртемберга: "Wir können alles - außer Hochdeutsch". Местных жителей, действительно, можно смело считать патриотами своих диалектов. Баден-Вюртемберг славится своими ландшафтами, кухней и достопримечательностями. Знакомство начнем со столицы этой федеральной земли - Штутгарта.
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Достопримечательности Баден-Вюртемберга
Сделано в Баден-Вюртемберге
Кстати, вместо немецкого слова "Land", то есть земля, жители этих мест предпочитают родное диалектное слово "Ländle". Баден-Вюртемберг - земля изобретателей и мастеров на все руки. Не случайно именно здесь были заложены основы современного автомобилестроения, о чем можно подробно узнать в штутгартском музее фирмы Mercedes-Benz. В этом же городе расположен музей еще одного автоконцерна - Porsche.
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Достопримечательности Баден-Вюртемберга
Фрайбург - ворота в Шварцвальд
В регионе Брайсгау на границе со Шварцвальдом находится город Фрайбург, где особого внимания заслуживают готический собор и уютные улочки в историческом центре. Главную башню собора часто называют самой красивой башней христианства, цитируя слова одного известного искусствоведа. Фрайбург также считается экологической столицей Германии, благодаря многочисленным проектам по охране окружающей среды.
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Достопримечательности Баден-Вюртемберга
Шварцвальд
Самый популярный туристический регион Баден-Вюртемберга - Шварцвальд. Около 20 миллионов ночевок ежегодно. Самая высокая точка Шварцвальда - гора Фельдберг (1493 м). Район, в котором она находится, является воздушным курортом, а также особо привлекателен для любителей походов и зимних видов спорта. Более подробно о достопримечательностях Шварцвальда - в нашей галерее по ссылке в конце текста.
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Достопримечательности Баден-Вюртемберга
Часы с кукушкой
Они считаются символом Шварцвальда и всего Баден-Вюртемберга. Первые такие часы с кукушкой изготовили здесь в середине XVIII века. В общем и целом их традиционный вид сохранился до сих пор. Главными центрами производства являются Шонах и Триберг, где можно увидеть самые их большие экземпляры высотой по 15 метров. Те, которые можно увезти с собой, стоят от полусотни до почти двух тысяч евро.
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Достопримечательности Баден-Вюртемберга
Романтический Гейдельберг
Этим городом восхищались многие писатели, поэты, художники и ученые. Среди них - Иоганн Вольфганг фон Гете и Марк Твен. Главный его символ - Гейдельбергский замок. Руины бывшей резиденции курфюрстов возвышаются над Старым городом и рекой Неккар. В Гейдельберге находится старейший немецкий университет. Он был основан в 1386 году. Город входит в число самых популярных туристических целей Германии.
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Достопримечательности Баден-Вюртемберга
Рейнские ландшафты
Пойменные леса и луга Рейна в Баден-Вюртемберге представляют собой уникальную и почти нетронутую экологическую систему. В верхнем течении реки много стариц. Эти старые речные русла являются жизненным пространством многих исчезающих и редких видов растений и животных. Для любителей природы здесь проводятся экскурсии на плоскодонных рыбацких лодках.
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Достопримечательности Баден-Вюртемберга
Историческая резиденция
Замок Гогенцоллерн считается родовым гнездом одноименной швабской династии и до сих пор находится в собственности этого рода. В XV-XVI веках его представители начали править в Бранденбурге и Пруссии, а в 1871 году заняли трон германских кайзеров. Замковая крепость на этом месте была возведена в XI веке. Сейчас ежегодно здесь бывает около 300 тысяч посетителей.
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Достопримечательности Баден-Вюртемберга
Кулинарный рай
В Баден-Вюртемберге умеют вкусно готовить - не только просто, по-домашнему, но и на мировом уровне для самой изысканной публики. Почти восемьдесят здешних ресторанов отмечены звездами путеводителя "Мишлен". По этому показателю Баден-Вюртемберг находится на первом месте в Германии. В небольшом шварцвальдском Байрсброне работают сразу два 3-звездочных ресторана и еще один, получивший две звезды.
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Достопримечательности Баден-Вюртемберга
Боденское озеро
Боденское озеро - третье по площади озеро в Центральной Европе. Оно находится в альпийских предгорьях на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Регион отличается мягким климатом. Среди его достопримечательностей особой популярностью пользуются цветочный остров Майнау, включенный в список Всемирного наследия монастырский остров Райхенау, города Линдау и Констанц, а также замок Меерсбург.
Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин
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