В Германии угнали VIP-туалет на колесах

Как сообщает агентство dpa, полиция пока не выяснила, как это вообще произошло. Мобильный туалет, стоимость которого оценивается в 23 тысячи евро, исчез бесследно за две недели до окончания срока аренды. Поиски успехом пока не увенчались.
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Курьезные пропажи в Германии
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Курьезные пропажи в Германии
Разыскивается "Нутелла"!
Полиция города Нойштадт в Гессене разыскивает... шоколад! О пропаже огромного прицепа с грузом стало известно 14 августа. В прицепе находилось 20 тонн сладостей, среди прочего - банки с шоколадно-ореховой массой "Нутелла" и "киндер-сюрпризы". Стоимость груза оценивается в 50 - 70 тысяч евро. Охотились ли воры за шоколадом или им понадобился сам прицеп, пока неизвестно.
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Курьезные пропажи в Германии
Охотники за шоколадом
"Киндер-сюрпризы" - вожделенный объект для грабителей. В мае со склада в бранденбургском Эберсвальде они вывезли ящики с шоколадными яйцами общей стоимостью 350 тысяч евро. А в начале этого года житель Берлина попытался украсть из супермаркета 120 "киндеров", правда, неудачно: незаметно вынести их из магазина ему не удалось.
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Курьезные пропажи в Германии
Монета на миллион
Это не первый случай, когда немецкой полиции приходится заниматься масштабной и в тоже время курьезной пропажей. В марте 2017 года из экспозиции Музея Боде в Берлине была похищена 100-килограммовая золотая канадская монета с портретом королевы Елизаветы II. Ее номинальная стоимость - миллион долларов, реальная - в разы выше. Похитители вынесли ее через окно. Пока задержаны трое подозреваемых.
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Курьезные пропажи в Германии
Вороватый "пингвин"
Уловка этого воришки была более чем странной. В феврале внимание посетителей магазина в Мюнхене привлекло существо, которое неуклюже переваливалось с боку на бок. В нем они разглядели человека в костюме пингвина, клавшего себе в карманы товары с полок. После того, как воришка подкрепился салатом в буфете, его удалось задержать на выходе, отняв украденные ботинки и кожаную сумку.
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Курьезные пропажи в Германии
Любитель поиграть
В мае полиции Людвигсхафена пришлось заниматься розыском игрового автомата, стоявшего на главном городском вокзале. Видеокамера зафиксировала, как вор уехал с ним на велосипеде, пристегнув почти полутораметровый автомат себе на спину.
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Курьезные пропажи в Германии
Доброе дело
А к полицейским в Гермерсхайме пропажа вернулась сама. Мотоцикл стоимостью несколько тысяч евро украли с прицепа. На следующий день его обнаружили у полицейского участка с запиской: "Цепь смазана, зеркало выправлено, тормоза проверены, отпечатки пальцев удалены".
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Курьезные пропажи в Германии
Ирония судьбы
Впрочем, не только воровство становится причиной курьезных звонков в полицию. В апреле в участок баден-вюртембергского поселка Майнхардт обратилась за помощью женщина, обнаружившая в своем душе обнаженного незнакомца. Когда полиция приехала в квартиру, "купальщик" сообразил, что после бурной пьянки ошибся дверью.
Автор: Татьяна Вайнман
Пивные фестивали в Германии
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Пивные фестивали в Германии
Октоберфест
Знаменитый Октоберфест не нуждается в представлении. Он проходит ежегодно в Мюнхене с середины сентября по начало октября и копируется многими городами по всему миру. Литровая кружка пива на нем в этом году стоит 10,95 евро, а среди излюбленных марок - Augustiner, Löwenbräu, Paulaner, Hofbräu. Но в Германии насладиться хмельным напитком можно не только на этом празднике...
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Пивные фестивали в Германии
Канштатский праздник
C конца сентября по начало октября в штутгартском парке на берегу Неккара ежегодно проходит Канштатский праздник (Cannstatter Volksfest). Любители сравнивать его с Октоберфестом швабы с гордостью отмечают близость гуляний к важным спортивным площадкам - "Порше-Арене", "Мерседес-Бенц-Арене" и другим. Средоточие веселья - шатры трех пивоварен: Dinkelacker, Schwabenbräu и Stuttgarter Hofbräu.
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Пивные фестивали в Германии
Дни крепкого пива в Мюнхене
За пивом покрепче стоит заглянуть на фестиваль Starkbierzeit, проходящий в различных местах Мюнхена (4 марта - 8 апреля). Любители не только крепкого пива, но и словца собираются в подвале Salvator Keller на горе Нокхерберг. Здесь не щадят и политиков - сатирическая передача с участием их двойников стала культом. В этом году главные герои - Ангела Меркель и Мартин Шульц.
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Пивные фестивали в Германии
Весенний праздник в Мюнхене
В апреле в Мюнхене устраивают и мини-версию Октоберфеста - Весенний праздник (Frühlingsfest). Во второй половине месяца эпицентр народных гуляний на Терезином лугу расположен в двух больших шатрах и пивном саду. Пиво в них поставляют баварские гиганты Paulaner и Augustiner. На фото игроки мюнхенского хоккейного клуба "Ред Булл" на открытии праздника.
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Пивные фестивали в Германии
Народный праздник в Нюрнберге
Знаменитое нюрнбергское красное пиво (Rotbier) из особо ароматных сортов хмеля можно отведать на народном празднике в Нюрнберге - Nürnberger Volksfest. В 2018 году он пройдет весной (31 марта - 15 апреля) и осенью (24 августа - 9 сентября). В среднем литровая кружка пива здесь стоит 9,20 евро.
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Пивные фестивали в Германии
Гамбургский собор
Попробовать различные сорта гамбургского пива можно на ярмарке Hamburger Dom - крупнейшей на севере Германии. Она проводится три раза в год: в конце марта, конце июля, а самый массовый и традиционный вариант - осенью, в этом году - с 3 ноября по 3 декабря. Помимо пива классических марок Astra, Holsten und Duckstein посетителей неизменно ждут карусели и блюда северогерманской кухни.
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Пивные фестивали в Германии
Праздник стрелков в Вольфсбурге
В конце мая в нижнесаксонском Вольфсбурге проходит народный праздник стрелков (Schützenfest). Отмечается он несколько дней начиная с пятницы, предшествующей Вознесению Господню. Кто не хочет подключаться к народным гуляниям, отсиживается в фестивальных палатках и пивных садах. Самое распространненое пиво на вольфсбургском празднике - пильзнер.
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Пивные фестивали в Германии
Праздник стрелков в Ганновере
В конце июня в Ганновере проходит еще один праздник стрелков - самый масштабный праздник такого рода в мире. За шесть недель до его начала варится особое Ганноверское фестивальное пиво - Hanöversch Fest-Bier. Ровно столько времени ему требуется для приобретения особого вкуса и аромата. В 2018 году праздник пройдет с 29 июня по 8 июля.
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Пивные фестивали в Германии
Самая большая ярмарка на Рейне
В июле в Дюссельдорфе проходит самая большая ярмарка на Рейне - Größte Kirmes am Rhein. Ежегодно ее посещают около 4 миллионов человек. Традиционным для этого города пивом темного сорта - альтбир - угощают местные пивоварни Schlösser и Zum Schlüssel. В 2018 году фестиваль пройдет с 13 по 22 июля.
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Пивные фестивали в Германии
Пивные биржи
Немало в Германии и пивных бирж (Bierbörse), на которых можно найти пиво со всего мира - от Германии до Сингапура. В 2018 году на одной из них - в Бонне - с 27 по 29 июля более 80 пивоварен представят около 700 сортов пива, включая монастырское и самые экзотические сорта крафта. География фестиваля охватывает также Кельн, Лейпциг, Карлсруэ, Дюссельдорф и многие другие города.
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Пивные фестивали в Германии
Берлинский пивной фестиваль
Не обходят стороной пивные потоки и столицу: ежегодно в конце августа в Берлине организуют международный фестиваль Berliner Biermeile. Около 350 пивоварен из 90 стран предлагают посетителям более чем 2400 вариантов пива. Фестиваль проходит на аллее Карла Маркса, превращая ее в самый протяженный пивной сад в мире (2,2 км). В 2018 году фестиваль пройдет с 3 по 5 августа.
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Пивные фестивали в Германии
Дни крафтового пива в Гамбурге
В конце августа и ноябре в Гамбурге в бокалы льется ароматный крафт от 30 пивоварен из Германии и Европы - всего более ста видов. А на воркшопах пивные эксперты выдают секреты сочетания пива с другими блюдами и рассказывают о пивных трендах будущего. Дни крафтового пива (Craft Beer Days) проходят и в других городах. Ближайшие - в Штутгарте и Киле 20-21 и 22-23 апреля соответственно.
Автор: Людмила Котлярова
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