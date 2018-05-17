В Германии угнали VIP-туалет на колесах

Пивные фестивали в Германии

Пивные биржи

Немало в Германии и пивных бирж (Bierbörse), на которых можно найти пиво со всего мира - от Германии до Сингапура. В 2018 году на одной из них - в Бонне - с 27 по 29 июля более 80 пивоварен представят около 700 сортов пива, включая монастырское и самые экзотические сорта крафта. География фестиваля охватывает также Кельн, Лейпциг, Карлсруэ, Дюссельдорф и многие другие города.