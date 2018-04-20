В Германии судят политика, известного визитами в Крым

В земельном суде города Оснабрюк на северо-западе Германии в понедельник, 23 апреля, начинается процесс по делу нескольких политиков Левой партии, которые обвиняются в фальсификации местных выборов. Один из них - Андреас Маурер (Andreas Maurer), выходец из СССР, глава фракции левых в горсовете Квакенбрюка, что в Нижней Саксонии. Маурер известен широкой публике в России благодаря его визитам в аннексированный Крым и выступлениям в российских СМИ. Политик призывает к отмене западных санкций и признанию Крыма частью РФ.
Подозрение в фальсификации выборов
Всего на скамье подсудимых пять человек, из них четверо - политики. Прокуратура полагает, что в ходе избирательной кампании на местных выборах в Квакенбрюке летом 2016 года они оказали недопустимое влияние на результат. В частности, речь идет о распространенной в Германии практике письменного голосования, когда избиратель голосует не на участке, а отправляет бюллетень по почте.
Документы для участия в голосовании по почте
Квакенбрюк - провинциальный городок с населением в 13 тысяч человек. По версии следствия, в одном из районов, в котором живет особенно много мигрантов, обвиняемые ходили по домам и раздавали их жителям заявки на письменное голосование.
Когда же избиратели получали необходимые документы по почте, обвиняемые в некоторых случаях сразу их забирали и сами заполняли. При этом некоторые избиратели, очевидно, плохо говорящие на немецком языке, "даже не заметили, что приняли участие в письменном голосовании", сказано в пресс-релизе земельного суда. По данным прессы, речи идет в основном о греках-мусульманах.
Обман в почтовом конверте?
Поводом к расследованию стал результат Левой партии на выборах в горсовет Квакенбрюка, который в разы превосходил средний показатель по земельному округу. Причем подавляющее большинство голосов было отдано путем письменного голосования. В итоге совет принял решение объявить голоса, поданные по почте, недействительными, а выборы провести повторно. Однако и на повторных выборах в начале 2017 года Левая партия снова показала высокий результат, потеряв в сравнении с предыдущим голосованием лишь несколько процентных пунктов.
Андреас Маурер среди прочего обвиняется в пяти случаях фальсификации выборов, сообщили DW в пресс-службе суда. Сам политик ранее в интервью немецким СМИ отрицал свою вину. Один из его аргументов, который, в частности, приводит газета Die Welt, - результат повторного голосования. По словам Маурера, партия вела обычную агитацию.
Процесс в земельном суде Оснабрюка продлится как минимум до конца мая. За фальсификацию выборов законодательство Германии предусматривает наказание от денежного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.
Маурер посещал Крым и Донецк
48-летний Маурер родился в Казахстане, его семья переехала в ФРГ в 1980-х. Прежде чем заняться политикой, он долгое время работал почтальоном. В последние годы Маурер стал часто посещать аннексированный Крым и выступать в российских СМИ. С критикой таких поездок, совершаемых без разрешения Киева, ранее выступал посол Украины в Германии.
Это весной Маурер побывал в Крыму дважды - на Ялтинском международном экономическом форуме, завершившемся 21 апреля, а до этого - на выборах президента России 18 марта. Российские СМИ называли его "наблюдателем из Германии". ОБСЕ своих наблюдателей в Крым не направляла. Кроме того, Маурер в этом году посетил самопровозглашенную "Донецкую народную республику".
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Автор: Александра Елкина