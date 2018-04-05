В Германии спорят по "делу Скрипаля"

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) уверен в правильности решения Германии о высылке из страны четырех российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Об этом глава МИД заявил в четверг, 5 апреля, выступая на пресс-конференции во время своей поездки в Иорданию. Он назвал это решение "соразмерным и необходимым".

У Германии нет интереса в эскалации отношений с Россией, но у Берлина существуют четкие представления, которые он будет защищать и в дальнейшем, подчеркнул министр.

Дальнейшая эскалация ошибочна

Между тем в Германии продолжается острая дискуссия по "делу Скрипаля". Так уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с РФ Гернот Эрлер (Gernot Erler) подчеркнул, что Германия и Европа должны всерьез воспринять риски дальнейшей эскалации противостояния с Москвой. "Нам нужна пауза", - заявил он, отметив, что не видит альтернативы дипломатии. По его мнению, следует воздержаться от активных действий до получения результатов анализа отравляющего вещества от экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Эксперт по внешней политике из парламентской фракции Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) считает ошибкой действия Лондона сразу же объявившего о высылке из страны российских дипломатов. По его мнению, британская сторона должна была дать Москве время для объяснения ситуации, что предусмотрено международным соглашением по запрету химического оружия.

Такой же точки зрения придерживается и зампредседателя ХДС, премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Армин Лашет (Armin Laschet).

Москва должна объясниться по "Новичку"

В то же время другой эксперт по внешней политике из парламентской фракции ХДС Юрген Хардт (Jürgen Hardt) возлагает вину за эскалацию ситуации на Россию. По его мнению, решающий вопрос - почему отравляющее вещество семейства "Новичок" до сих пор существует и может быть использовано? По соглашению 1997 года все подписавшие его стороны были обязаны уничтожить химическое оружие. Как первоначальный производитель "Новичка" Москва в ее собственных интересах должна выяснить, где и у кого находится это смертоносное оружие.

Депутат бундестага от Свободной демократической партии Германии (СвДП) Александер Ламбсдорфф (Alexander Lambsdorff) считает, что Лондон имел право на активные действия, даже просто подозревая Россию. Он высказал также понимание того, что британская сторона не может предать гласности все имеющиеся у нее доказательства. По мнению политика, многие из них добыты разведкой и не могут представлены общественности.

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