В Германии скептически смотрят на переговоры Путина, Эрдогана и Роухани

Президенты России, Ирана и Турции встретились в среду, 4 апреля, в Анкаре, чтобы обсудить конфликт в Сирии, в который самым прямым образом вовлечены все три страны. Несмотря на то, что заявленной целью встречи стало восстановление мира в ближневосточной стране, в Германии смотрят на этот саммит критически. Так госминистр в МИД Германии Нильс Аннен (Niels Annen) отметил, что встреча глав России, Ирана и Турции никогда прежде не способствовала политическому решению конфликта.

Предыдущий саммит в подобном формате проходил в Астане. В Анкаре Путин, Эрдоган и Роухани назвали ту встречу "единственной эффективной международной инициативой, которая помогла уменьшить насилие в Сирии и способствовала миру и стабильности в стране". В своем совместном заявлении, по итогам саммита в Анкаре, президенты выступили за необходимость "долгосрочного прекращения огня".

Свои интересы

В то же время позиция сторон не свободна от противоречий, напоминает агентство Reuters. Если президент Турции заявил в Анкаре, что мир в Сирии возможен только тогда, когда все стороны будут совместно бороться не только с террористами "Исламского государства", но и с курдскими повстанцами, то иранские власти уверены, что турецким войскам необходимо как можно скорее покинуть район Африна, передав контроль над ним сирийским правительственным силам. Перед вылетом в Анкару Роухани заявил, что все иностранные военные, чье присутствие не согласовано с Дамаском, должны покинуть территорию Сирии. При этом он имел ввиду как силы международной коалиции, руководимой США, так и турецкую армию.

В конце марта президент Турции заявил, что Анкара готова к проведению новых антитеррористических операций на территории Сирии. По версии главы государства, население в целом ряде регионов Сирии "выступает за приход Турции, чья политика ассоциируется в сознании людей с понятиями безопасность, спокойствие и порядок". При этом политик отверг обвинения в попытке захвата сирийской территории, возложив ответственность на Запад.

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