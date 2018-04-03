В Германии помнят о великом мечтателе Мартине Лютере Кинге

"I have a dream" - эти слова Мартина Лютера Кинга вошли в историю. Его мечта о том, что на земле воцарится мир и справедливость, а его дети будут жить в обществе, где о людях судят не по цвету кожи, а по поступкам, оказала влияние на миллионы людей во многих странах. Именем борца за гражданские права чернокожих в США и лауреата Нобелевской премии мира названы улицы, школы и церкви по всему миру, в том числе и в ФРГ. Но не все знают, что у Германии есть особая связь с Мартином Лютером Кингом, и что своим именем он обязан именно этой стране.

В честь инициатора Реформации

Его отца, который также был баптистским проповедником, звали Мартин Кинг. В 1934 году он летит в Берлин для участия во Всемирном баптистском конгрессе. Вернувшись домой и пребывая под сильным впечатлением от идей Мартина Лютера, он решает сменить имя себе и своему сыну в честь инициатора Реформации. Спустя 30 лет - в сентябре 1964 года - в разрушенный войной Берлин отправляется Мартин Лютер Кинг-младший и выступает с проповедями перед жителями города по обе стороны от Берлинской стены.

Мартин Лютер Кинг у Берлинской стены

"Во Христе нет ни Востока, ни Запада, ни Севера, ни Юга - только великое братство любви во всем мире, - с этими словами Кинг обратился к десяткам тысяч пришедших послушать его людей. - Вот вера, которую я предлагаю христианам в Берлине: живая, активная, огромная вера, которая подтверждает победу Иисуса Христа во всем мире - без разделения на восточный и западный. Ибо по обеим сторонам - божьи дети, и ни один искусственно созданный барьер не в состоянии уничтожить этот факт".

Проповеди, прочитанные Кингом в Восточном и Западном Берлине, практически не отличались друг от друга. Тем не менее люди в разделенной на две части стране интерпретировали их по-разному - в соответствии со своим положением и политической ситуацией.

Различное понимание идей Маритина Лютера Кинга

Для западных немцев Кинг был идеалистичным примером противостояния и борьбы с несправедливостью и бесчеловечностью, оставшихся в наследство от прошлого. "В конце 60-х годов в общественной жизни ФРГ происходили изменения, людям нужны были новые образцы для подражания, - рассказывает в беседе с DW профессор отделения исследования Северной Америки в университете Фрайбурга Зиглинде Лемке (Sieglinde Lemke). - Молодым западным немцам нужна была связь с движением хиппи, протестов и гражданского неповиновения, а не с нацистским прошлым своих отцов".

Восточные немцы, скорее, были склонны проводить параллели между насилием со стороны властей, с которым столкнулся Кинг в своей борьбе, и собственной жизнью - власти Восточной Германии не особо церемонились с теми, кто был недоволен коммунистическим режимом.

Мартин Лютер Кинг в Восточном Берлине

"Борьба Кинга за гражданские права, о которой рассказывали СМИ, имела много общего с движением сопротивления в Восточном Берлине, - говорит Михаэль Шульц (Michael Schulz), присутствовавший на проповеди Мартина Лютера Кинга в церкви Святой Марии 13 сентября 1964 года. - Мы видели по телевизору, как американские полицейские спускают на демонстрантов собак. Точно так же полиция в ГДР обходилась с выходившими на улицы противниками режима". Поэтому неудивительно, что восточногерманские СМИ, контролируемые государством, ни словом не упомянули о визите самого знаменитого борца за права человека в Восточный Берлин.

После убийства Мартина Лютера Кинга 4 апреля 1968 года его личность продолжала оставаться одним из символов демократического движения в странах Восточной Европы. Имя Кинга звучало во время студенческих протестов в Чехословакии в 1968 году, влияние его идей ощущалось на мирных протестах в ГДР в 1989 году, которые, в конечном счете, привели к падению Берлинской стены.

Голос из прошлого не утратил актуальности

В 300 километрах к югу от Восточного Берлина, в отдаленном уголке Саксонии живет Георг Мойзель (Georg Meusel), который называет себя последователем идей Кинга и одним из "главных действующих лиц мирной революции в регионе". В 1998 году он основал в городке Вердау Центр имени Мартина Лютера Кинга, который, по словам Мойзеля, "играет небольшую роль в мировом историческом понимании американского борца за права человека".

В 2003 году в церкви Святой Марии в Берлине, где выступал Мартин Лютер Кинг, Георг Мойзель обнаружил хранящуюся в церковном архиве запись его проповеди, которую сделали сотрудники "штази" - тайной полиции ГДР. Мойзелю удалось восстановить запись.

"Внезапно я услышал его голос: "Мои дорогие христианские друзья в Восточном Берлине…" Мартина Лютера Кинга убили 35 лет назад, но для меня он вдруг ожил", - делится воспоминаниями Мойзель. По его выражению, идеи великого мечтателя "так же актуальны, как в 40-60-х годах", и это не просто "благочестивая проповедь".

Возможно, это выглядит как культурная апроприация, но и 50 лет спустя после убийства Мартина Лютера Кинга жители многих стран мира проводят параллели между его борьбой за права человека и политическими проблемами у себя на родине.

"Мартин Лютер Кинг - это икона и символ социальной справедливости", - указывает профессор Зиглинде Лемке. Неудивительно, говорит она, что в эпоху политической дестабилизации, недовольства Дональдом Трампом и пугающих тенденций в Европе и России идеи Кинга снова приобретают актуальность, а сам он становится примером для подражания.

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