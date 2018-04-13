В Германии не хватает 440 тысяч специалистов

Нехватка специалистов в Германии снижает рост ее экономики на один процент в год. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на исследование Института немецкой экономики (IW). Всего, по данным экспертов, стране не хватает около 440 тысяч специалистов.

Если немецкие предприятия смогут найти столько сотрудников, то это даст экономике 30 млрд евро в год, то есть прирост в 0,9 процента, посчитали в IW.

В 2017 году наибольшее число вакансий имелось в таких отраслях, как транспорт и логистика, сбыт, металлообработка, машино- и автомобилестроение, энергетика, электротехника, строительство и здравоохранение (включая уход за больными и пожилыми людьми).

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Самые дефицитные специалисты в Германии Самый высокий спрос - на IT-кадры Нужны программисты, разработчики ПО и IT-консультанты. А вот системных аналитиков, администраторов, специалистов по сбыту предостаточно. Дефицит - в Северном Рейне - Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, Баден-Вюртемберге, Баварии и Саксонии. На работу чаще всего берут выпускников 4-годичного бакалавриата. Почти каждый 10-й специалист - иностранец. В основном приезжают из ЕС, Индии, России, Украины.

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