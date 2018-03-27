В Германии не в восторге от высылки российских дипломатов

Немецкие политики преимущественно скептически оценивают меры Запада в отношении России в ответ на отравление бывшего двойного агента Скрипаля. DW - с обзором разных мнений на этот счет.
"Эскалация в отношениях между Западом и Россией". "Согласованная реакция Запада против России". "Запад обостряет конфликт с Москвой". "Почти сплоченный фронт против Москвы"… Под такими и похожими заголовками ведущие немецкие газеты рассказывают во вторник, 27 марта, о решении целого ряда стран выслать российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, за которым, как считают на Западе, стоит Кремль.
В комментариях немецких политических деятелей, в частности депутатов бундестага, преобладают критические оценки. Многие из них указывают на отсутствие неопровержимых доказательств, подтверждающих ответственность Москвы за это преступление, обращают внимание на риск опасной эскалации в отношениях России со странами Запада.
Высылка дипломатов - "нормальная мера"
К числу исключений, которые еще надо поискать на просторах информационных агентств, относятся депутаты Европарламента, немецкие консерваторы Эльмар Брок (Elmar Brok) и Михаэль Галер (Michael Gahler).
Брок не видит угрозы эскалации, называет высылку дипломатов "нормальной мерой", призванной продемонстрировать "нетерпимость к таким действиям, как в случае со Скрипалем". Скоро все успокоятся, убежден он, и диалог будет возобновлен. Галер, в свою очередь, также приветствовал высылку российских дипломатов, будучи убежденным в том, что версия причастности России к отравлению бывшего агента является единственной разумной и объяснимой.
Кроме этих двух немецких консерваторов положительно оценили демарш стран Запада и два представителя оппозиционной партии "Союз-90"/"зеленые". Член внешнеполитического комитета бундестага Омид Нурипур (Omid Nouripour) считает высылку дипломатов правильной мерой, а сопредседатель этой партии Роберт Хабек (Robert Habeck) заявил, что сам российский президент должен позаботиться о деэскалации отношений участием в расследовании этого преступления.
Сомнения в единстве ЕС
Более многочисленна в Германии группа парламентариев, критически оценивающая новый виток осложнения в отношениях Запада с Россией.
И это не только представители посткоммунистической Левой партии, в частности, Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) и Штефан Либих (Stefan Liebich), которые традиционно встречают всякую западную критику в адрес Москвы в штыки.
Заместитель председателя фракции правящих вместе с консерваторами социал-демократов Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) также считает решение о высылке российских дипломатов поспешным и указывает на то обстоятельство, что его поддержали не все страны ЕС.
"Я думаю, всегда хорошо, если главы государств и правительств действуют сообща, - заявил он в интервью DW.- И именно на фоне международных кризисов, а также российского вызова Европе, единый подход Европейского Союза фундаментально важен".
Беспроигрышная игра Путина
На расхождения в Евросоюзе обращает внимание и газета Die Welt. Она напоминает о том, что еще в пятницу на прошлой неделе, 23 марта, все 28 стран ЕС единодушно и "самым решительным образом" осудили применение нервно-паралитического вещества в Солсбери, ответственность за которое "по всей вероятности" несет Москва. Решение же выслать дипломатов половина стран ЕС не поддержала.
"Если президент Владимир Путин действительно ответственен, то это означает, - приходит к выводу Die Welt, - что одним банальным отравлением ему удалось расколоть ЕС и разжечь спор о том, как европейцам следует вести себя с Москвой".
Автор публикации уверен, что Москва со злорадством восприняла тот факт, что половина стран ЕС воздержалась от конкретных санкций, и полагает, что "в будущем Путин попытается с помощью экономических приманок выбить из фронта европейцев такие страны, как Австрия, Греция и Болгария, отказавшиеся высылать российских дипломатов".
Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung также считает маловероятным, что такая мера побудит Россию изменить свою антизападную политику. "Скорее, наоборот, - отмечает издание, - она может содействовать дальнейшему укреплению московской идеи "осажденной крепости", а Путину поможет извлечь дополнительную внутриполитическую выгоду из конфронтации с Западом".
Презумпция невиновности или нормы холодной войны?
Но главный аргумент тех в Германии, которые критически относятся к высылке российских дипломатов, другой. Они указывают в первую очередь на пока отсутствующие неопровержимые доказательства российской ответственности за отравление в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери.
Так, депутат бундестага от партии "Союз-90/"зеленые" Юрген Триттин (Jürgen Trittin) считает, что надо было дождаться отчета Организации по запрещению химического оружия (ОХЗО) и только потом принимать меры. Высылку дипломатов он назвал в интервью DW "необдуманным" шагом, сделанным "в тот момент, когда имеются не убедительные доказательства, а только предположения и правдоподобия". Чтобы дать России ответ, уверен Триттин, "необходимо нечто большее, чем правдоподобие".
С такой аргументацией еще раньше выступал и бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel). Он напоминал о действующем в правовом государстве принципе презумпции невиновности: лицо считается невиновным до тех пор, пока суд не докажет обратное. Нужны, мол, доказательства, а уж потом можно думать о мерах пресечения.
Вопрос в том, допустимо ли применять принцип презумпции невиновности в отношениях между государствами? К тому же не факт, что то самое неопровержимое доказательство ответственности российского государства вообще будет когда-либо найдено. Тем не менее высылку российских дипломатов из целого ряда западных стран нельзя оценивать однозначно, считает газета Süddeutsche Zeitung, поскольку "к праву, по крайней мере тому, которое применяется в уголовных судах, это не имеет никакого отношения".
Запад, по мнению газеты, поступил в соответствие с правилами, которые в похожих ситуациях определяли поведение еще в годы холодной войны: надо было удовлетворить законную потребность в солидарности, учесть как последствия принятых мер, так и последствия на случай непринятия каких бы то ни было мер. "Эскалация сопряжена с риском, - пишет Süddeutsche Zeitung, - но и всякое проявление слабости тоже. Многие западные страны сделали выбор в пользу сигнала силы".
Газета напоминает, что Путин уже давно решил, что путь к усилению России лежит через раскол и ослабление Запада. Высылка же дипломатов, надеется газета, настолько повышает издержки такого курса, что, возможно, способна предотвратить еще более плачевное развитие событий.
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