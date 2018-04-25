 В Германии Меркель призывают выступить против санкций США в отношении РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 26.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

В Германии Меркель призывают выступить против санкций США в отношении РФ

Почти 80 процентов фирм из ФРГ, сотрудничающих с Россией, считают, что в Вашингтоне канцлер Меркель должна вступиться за немецкий бизнесс в РФ.

Ангела Меркель и Дональд Трамп

Ангела Меркель и Дональд Трамп в Белом доме в марте 2017 года

Во время визита в США канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) должна открыто выступить с критикой новых санкций США в отношении российских компаний и настаивать на том, чтобы эти меры не оказывали негативного влияния на немецкий бизнес, считают руководители немецких фирм, работающих в России. Такую точку зрения, как сообщила в четверг, 26 апреля, Германо-российская внешнеторговая палата (AHK), высказали в рамках опроса 79 процентов представителей компаний, действующих на российском рынке.

Лишь 19 процентов опрошенных, полагают, что правительство ФРГ должно добиваться этих целей за кулисами и не высказывать открытой критики в адрес новых санкций США.

Участвовавшие в исследовании компании заявили, что напрямую пострадали от санкций в отношении фирм или физических лиц, с которыми они сотрудничают, и ожидают снижения товарооборота в текущем году. 68 процентов фирм указали, что санкции нанесли им "сильный или очень сильный" ущерб, 12 процентов сообщили о "слабых" последствиях. "В пересчете на весь немецкий бизнес в России существует угроза многомиллиардных убытков", - указал председатель AHK Маттиас Шепп (Matthias Schepp).

Социал-демократы призывают смягчить курс в отношении РФ

Между тем некоторые немецкие политики призывают к смягчению жесткого курса Берлина в отношении РФ. "Безопасность в Европе возможно только тогда, когда существует взаимопонимание с Россией. Это не исключает критику, к примеру, когда речь идет о Сирии", - заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль (Stephan Weil) в интервью редакционной сети RND, опубликованном 26 апреля.

По его словам, ввиду географического положения и истории Германии Берлин должен "особенно интенсивно искать возможности диалога с Россией". "Это позиция, которую представляют подавляющее большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ)", - подчеркнул Вайль.

Накануне еще один член СДПГ, премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) высказалась за постепенную отмену торговых ограничений в отношении РФ. "Мы должны продолжать диалог, чтобы достичь пошагового и взаимного снятия санкций", - заявила она, выступая в ландтаге в Шверине.

СДПГ вносит раскол в единство Запада по России

Между тем в консервативном Христианско-демократическом союзе (ХДС), являющемся партнером социал-демократов по правящей коалиции ФРГ, критикуют дебаты в СДПГ. Эксперт ХДС по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) выразил сожаление, что глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) "постоянно подвергается нападкам однопартийцев из-за своей взвешенной политики в отношении России".

Контекст

"Тот, кто именно сейчас требует отмены санкций, вносит разлад в единство Европы и Запада по этому вопросу", - подчеркнул Рёттген в интервью газете Bild.

Второй визит к Трампу

Вечером 26 апреля Ангела Меркель начинает свой второй визит в США с начала президентского срока Дональда Трампа. Как предполагается, в центре внимания сторон окажутся кризисы в Сирии и Иране, а также угроза торговой войны между США и Европой.

Во время предыдущего визита в марте 2017 года Меркель неоднократно подчеркивала центральную роль партнерства с США, несмотря на существующие разногласия с новым американским президентом.

Меркель станет вторым европейским лидером, посетившим Соединенные Штаты на текущей неделе. Накануне завершился трехдневный государственный визит в США президента Франции Эмманюэля Макрона.

Смотрите также:

  • Ингольштадт

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и пиво

    В 2016 году в Германии отпраздновали 500-летие баварского закона о чистоте пива - райнхайтсгебот 1516 года, действие которого позже распространилось на территорию всей Германии. Эта фотография была сделана во время торжественной церемонии в городе Ингольштадт.

  • Портрет Меркель кисти Элизабет Пейтон

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и искусство

    Такой видит канцлера Германии американская художница Элизабет Пейтон, известная своими стилизованными портретами знаменитостей. Портрет был написан в 2017 году.

  • Ангела Меркель на теледебатах

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и дебаты

    Эта фотография была сделана во время единственного ТВ-поединка Ангелы Меркель и Мартина Шульца в начале сентября 2017 года в ходе предвыборной кампании в бундестаг.

  • Ангела Меркель на Gamescom

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и эльфы

    Впервые в 2017 году Ангела Меркель открыла международную ярмарку видеоигр Gamescom в Кельне. Компанию ей составили эльфы и другие персонажи компьютерных игр.

  • Галле

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель не страшны акулы

    В новом институте IMWS Общества имени Фраунгофера в городе Галле проводят исследования в области биосистемной инженерии и материаловедения. Присутствовавшие на месте репортеры не смогли удержаться от соблазна сфотографировать канцлера, когда она проходила мимо изображенной на стене акулы.

  • Дюссельдорф

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель на карнавале

    Федеральный канцлер - частый гость карнавальных шествий. Правда, в данном случае речь идет не о личном участии, а о сатирических повозках. На этой фотографии, сделанной в феврале 2016 года в Дюссельдорфе, Ангелу Меркель накрывает "волна беженцев".

  • Карнавал в Кельне

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и насекомые

    А такой представили Ангелу Меркель на карнавале в Кельне в феврале 2017 года. Канцлер изображена божьей коровкой, а ее соперник, лидер СДПГ Мартин Шульц (Martin Schulz) - пчелой.

  • Киль

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и подводный диверсант

    В январе 2016 года канцлер Германии Ангела Меркель посетила военно-морскую базу в Киле. Этот снимок был сделан во время разговора со служащим подразделения подводных диверсантов - немецких "морских котиков".

  • Кельн

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    "I'll be back"

    Эта фотография была сделана в Немецком центре аэрокосмических исследований (DLR) во время осмотра одной из научных лабораторий. В качестве подписи к снимку могла бы прекрасно подойти крылатая фраза из "Терминатора".

  • Берлин

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и дети

    Ангела Меркель, как известно, до начала своей политической карьеры была ученым-физиком. В июне 2016 года по случаю "Дня маленького ученого" она посетила один из берлинских детских садов, где приняла участие в проведении экспериментов. Эта фотография агентства dpa была сделана во время приготовления лимонада.

  • Берлин

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и лотерея

    Томбола - вид вещевой лотереи, популярной на вечеринках и общественных мероприятиях. Прибыль часто идет на благотворительные цели. В июле Ангела Меркель посетила летний праздник в столичном представительстве земли Баден-Вюртемберг в Берлине. Этот снимок агентства dpa был сделан в тот момент, когда она как раз покупала пару билетиков. Улыбнулась ли канцлеру удача, агентство не сообщает.

  • Италия

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и лабрадор

    Кто сказал, что Меркель боится собак? Снимок сделан в Италии, где в конце августа 2016 года немецкий канцлер посетила один из районов, пострадавших от разрушительного землетрясения.

  • Эрфурт

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Сладкая Меркель

    Эта фотография агентства dpa была сделана в Эрфурте во время Международной кулинарной олимпиады в конце октября 2016 года. На ней изображена работа турецких участников из кондитерской T. Geckil.

  • Берлин

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и юные пожарные

    Канцлер встретилась с подрастающими пожарными в берлинском районе Веддинг. Кто-то тушит пожары, кто-то тушит кризисы.

  • Портрет Меркель, написанный Джорджем Бушем-младшим

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и Буш-художник

    Меркель не раз становилась музой для известных художников, писателей, поэтов, режиссеров. Такой ее увидел и отобразил в красках живописец-любитель Джордж Буш-младший, 43-й президент США.

    Автор: Максим Нелюбин, Ксения Сафронова


Смотреть видео 11:28

Немецкий бизнес боится антироссийских санкций США

Контекст

Нестандартные будни Ангелы Меркель

Эльфы, собаки, пожарные... С кем только ни приходится встречаться канцлеру Германии по работе. (25.09.2017)  

Ссылки в интернете

Заявление AHK

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкий бизнес боится антироссийских санкций США  

Наказать своих: справятся ли россияне без американских лекарств?  

Чем ответит Кремль на санкции США - "Заповедник"  

Также по теме

Washington US-Präsident Trump im Interview

Комментарий: Визит Меркель в США - встреча терапевта с провокатором 16.03.2017

Меркель 17 марта впервые встретится с Трампом. Но у нее уже есть опыт общения с политическими эгоистами и способности терапевта, которые помогут ей в ходе встречи, считает Миодраг Шорич.

Самые читаемые

Берлин против нейтрализации России в Совбезе ООН  

Какие блюда называются в Германии русскими (фотогалерея)  

Виктор Ерофеев: Секс-куклы во время чумы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно