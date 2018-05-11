В Германии критикуют невыдачу визы в РФ журналисту Зеппельту

Председатель комитета бундестага по международным делам Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) в субботу, 12 мая, потребовал от РФ пересмотреть отказ в выдаче визы на Чемпионат мира по футболу 2018 года журналисту Хайо Зеппельту (Hajo Seppelt). "России следует исправить решение о невыдаче визы господину Зеппельту, иначе возникнет обоснованное подозрение, что либо России есть что скрывать, либо у нее есть проблемы с прозрачностью и честностью в спорте", - заявил Рёттген. Сообщения о том, что Зеппельт, автор фильмов о допинге в российским спорте, находится в списке "нежелательных лиц", появились накануне, 11 мая.

Представитель Свободной демократической партии Вольфганг Кубицки (Wolfgang Kubicki) высказал мнение, что главе МИД ФРГ Хайко Масу (Heiko Maas) следует вызвать российского посла, чтобы заявить, что свободное освещение ЧМ-2018 для Германии является обязательным. Это также "находится в интересах России", - добавил политик.

Жестко раскритиковали решение российских властей и в немецком МВД. Штефан Майер (Stephan Mayer), парламентский статс-секретарь при министерстве, назвал Зеппельта "бесспорно одним из незауряднейших спортивных журналистов Германии", и заявил, что "совершенно не понимает" решения властей РФ. Сложившаяся ситуация, по словам Майера, является "плохим предвестников для объективного и независимого освещения чемпионата мира о футболу".

Ожидается реакция ФИФА

Сам Зеппельт полагает, что раскрытие государственной допинг-системы в РФ имеет настолько большие последствия, что российские власти "думают, что должны предпринимать подобные шаги". "Интересно, примет ли эту ситуацию ФИФА (Международная федерация футбола. - Ред.), которая обязана обеспечить беспрепятственный доступ для освещения своего турнира", - добавил Зеппельт. В ФИФА пока подробно ситуацию не комментировали, заявив лишь, что Зеппельт на ЧМ-2018 аккредитован.

По словам президента Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя (Reinhard Grindel), ФИФА использует все свое влияние, чтобы Хайо Зеппельт смог работать в России во время чемпионата мира. Первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в одиннадцати российских городах.

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