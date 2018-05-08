В Германии зафиксирован самый низкий уровень преступности с 1992 года

В 2017 году в ФРГ были зафиксированы 5,76 миллиона уголовно наказуемых правонарушений, что на 9,6 процента ниже, чем годом ранее. Этот показатель является наиболее низким с 1992 года, заявил во вторник, 8 мая, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), представляя в Берлине статистику по уголовным преступлениям. Министр также отметил, что в минувшем году зафиксирована рекордная за последние 30 лет динамика снижения преступности.

Если из этой цифры вычесть число нарушений миграционного законодательства, остается показатель в 5,58 миллиона уголовных правонарушений (на 5,1 процента ниже, чем в 2016 году). Одной из причин сокращения показателей преступности является спад иммиграционного потока и, как следствие, снижение типичных правонарушений, совершаемых нелегалами, в частности уменьшение случаев нелегального пересечения границы, говорится в отчете.

Более трети преступлений - кражи

Среди других причин называются успехи правоохранительных органов в борьбе с преступностью. В частности, полиции удалось добиться сокращения случаев краж, указывается далее.

Число краж в 2017 году составило порядка 2,09 миллиона, что на 11,8 процента ниже, чем годом ранее. При этом особенно сильно - на 23 процента до 116,5 тысяч случаев - снизилось число взломов квартир и домов. Почти половина из них - 52,5 тысячи - речь идет о попытках взлома. Как и в 2016 году, доля краж в общей статистике уголовных преступлений составила 36,3 процента.

Рост правонарушений на почве антисемитизма

Между тем на 9,2 процента до 330,6 тысячи случаев выросло число преступлений, связанных с наркотиками. Также в отчете указывается на незначительный рост правонарушений, связанных с проявлениями антисемитизма. В 2017 году таких преступлений (1504 случаев) было на 2,5 процента больше, чем годом ранее.

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