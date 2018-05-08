В Германии задержаны главари банды, ввозившей в страну нелегалов-охранников

В четырех федеральных землях на севере Германии проведена крупная спецоперация по задержанию главарей организованной группировки, предоставлявшей поддельные румынские паспорта гражданам Молдавии и обеспечивавшей таким образом возможность их работы в Германии. Операция, проходившая в Гамбурге, Нижней Саксонии, Бремене и Саксонии-Анхальт, началась вечером в понедельник, 7 мая, и завершилась следующим утром. В ней участвовали около 800 полицейских, сообщила федеральная полиция в Пирне.

В Гамбурге были задержаны три главных подозреваемых - два гражданина ФРГ и один россиянин в возрасте от 30 до 43 лет. Кроме того, задержаны 49 мигрантов, из которых не менее 35 нелегально въехали на территорию Германии. Проведены обыски более чем в 20 квартирах и офисах, собраны многочисленные улики, в том числе поддельные паспорта, а также золото и крупная сумма наличных денег, сообщила полиция. Правоохранители также нашли при обысках запрещенные наркотические вещества, кастет, электрошокер и патроны 9-миллиметрового калибра.

Немцы, россиянин, украинцы

В общей сложности в банде, связанной с правоэкстремистским движением "рейхсбюргеров", состоят не менее восьми человек. Помимо россиянина и немцев под подозрением находятся граждане Украины. Прокуратура в Люнебурге обвиняет их в организованном ввозе в Германию нелегальных мигрантов. По данным следствия, банда занималась получением нелегальным путем разрешения на пребывание граждан Молдавии в ФРГ и противозаконным устройством их на работу, в числе прочего, охранниками.

Облава была проведена на основании проходящего с октября 2017 года расследования. Оно началось после того как на двух немецких автобанах были задержаны молдаване с поддельными румынскими паспортами.

"Рейхсбюргеры" - движение, возникшее в 1980-е годы и отрицающее существование германского государства. Его сторонники ассоциируют себя с германской империей, существовавшей с 1871 по 1918 год, а также считают, что Германия до сих пор оккупирована западными союзниками.

Смотрите также:

Кто в Германии зарабатывает больше всех Доход зависит от региона Средняя зарплата квалифицированных специалистов в Германии - около 58 тысяч евро брутто в год. Самые высокие доходы у жителей федеральной земли Гессен - более 63 тысяч до вычета налогов. Наиболее низкие зарплаты на востоке страны: в Мекленбурге - Передней Померании, Бранденбурге и Саксонии-Анхальт.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Лидеры рейтинга В рейтинге, опубликованном порталом StepStone в 2018 году, врачи оказались на первом месте. Надо сказать, уже не в первый раз. Средняя годовая зарплата немецких докторов - 84 233 евро до вычета налогов. Самые высокие доходы у профильных специалистов и главврачей, которые зарабатывают более ста тысяч в год.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Деньги к деньгам За большой зарплатой работникам финансовой сферы стоит отправляться в Гессен, а именно во Франкфурт-на-Майне. В среднем банкирам, страховщикам и финансистам здесь платят более 66 тысяч евро в год. Самые высокие доходы у сотрудников, задействованных в сфере кэш-менеджемента - специалистов по оптимизации услуг для корпоративных клиентов.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Сколько платят инженерам Высокие зарплаты у инженеров, задействованных в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, - более 68 тысяч евро в год. Чуть меньше зарабатывают инженеры в фармацевтике, телекоммуникациях и энергетике: они получают от 64 до 66 тысяч евро брутто.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Работники IT-сектора Айтишники зарабатывают в немецких компаниях в среднем 64 тысячи евро брутто в год. Их зарплата сильно зависит от высшего образования: без диплома можно рассчитывать только на 58 тысяч. Мужчины-работники IT-сектора получают в год на шесть тысяч больше своих коллег женского пола. Наиболее перспективный регион - Гессен.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Юристы - на пятом месте Специалисты с юридическим образованием находятся на пятом месте в топе самых высокооплачиваемых профессий Германии. В среднем они зарабатывают 63 тысячи в год. Юристы, трудящиеся на предприятиях, могут рассчитывать на более высокую зарплату - более 74 тысяч брутто.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Топ самых высокооплачиваемых профессий Замыкают десятку самых высокооплачиваемых профессий в Германии страховые агенты, финансисты, торговые работники, маркетологи и специалисты в области естественных наук. К наиболее перспективным направлениям, которые сейчас стоит выбирать абитуриентам, эксперты отнесли медицину, юриспруденцию, экономическую инженерию и прикладную информатику в экономике.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Опыт имеет значение На величину зарплаты влияет не только полученное образование и регион, но и опыт работы. Еще один важный фактор - количество сотрудников в компании. В крупных немецких концернах можно рассчитывать на более высокий заработок. Автор: Ксения Сафронова

